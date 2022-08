Serie A, l'Inter cade sotto i colpi della Lazio, 3-1 all'Olimpico

LAZIO-INTER 3-1

Al primo big match l'Inter è caduta. Abbattuta dai colpi di una Lazio che ha saputo difendersi bene, ripartire per poi mettere qualità e talento in attacco. Una bella soddisfazione per la squadra di Maurizio Sarri, uscita tra gli applausi entusiasti dell'Olimpoco bianco celeste. Un brutto passo falso dell'Inter, tradita da una tattica forse troppo attendista e soprattutto dalla prestazione decisamente sottotono di alcuni suoi uomini chiave, Lukaku su tutti, ma le insufficienze in pagella sono parecchie. Nei minuti iniziali i nerazzurri avevano dato l'impressione di poter prendere in mano il match, ma non hanno quasi mai tirato in porta. Con il passare dei minuti la Lazio ha guadagnato metri e preso fiducia. Ciro Immobile ha avuto due occasioni: prima un suono rasoterra è terminato fuori di poco, poi un tiro ravvicinato è stato respinto da Handanovič. Alla terza occasione, al 40º minuto, la Lazio ha fatto centro: cross dalla trequarti sinistra di Milinković-Savić, difesa interista sorpresa, colpo di testa vincente di Felipe Anderson. Dopo cinque minuti della ripresa pareggio dell'Inter, con una zampata sottoporta di Lautaro Martínez. Per qualche istante la squadra di Simone Inzaghi sembra poter ribaltare la situazione, poco dopo Provedel dice no a Dumfries. Ma è solo una fiammata quella interista, la Lazio aspetta poi al momento giusto colpisce: il subentrato Luis Alberto inventa un gol magnifico alla mezzora, con una rasoi dal limite con la palla sotto l'incrocio; nel finale arriva anche il terzo sigillo di Pedro. E Simone Inzaghi è già alle prese con i limiti emersi la scorsa stagione

MONZA-UDINESE 1-2

L'atterraggio del Monza sulla pianeta serie A resta traumatico: i brianzoli, dopo tre partite, sono ancora fermi a zero punti. L'allenatore Giovanni Stroppa potrebbe rischiare qualcosa, molto deluso il presidente Silvio Berlusconi, che intanto se l'è presa con l'arbitro Di Bello dicendo: 'dovrebbe chiamarsi Di Brutto'.... I tifosi del Monza si erano illusi poco dopo la mezz'ora con il gol di Colpani. Ma quattro minuti più tardi è arrivato il pareggio dell'Udinese con Beto. Nella ripresa, a un quarto d'ora della fine, è arrivato il colpo degli ospiti con il gol di Udogie. Per l'Udinese è questo il primo successo in campionato.