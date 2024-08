Serie A, l'Inter torna al successo; crisi Milan, cade anche la Lazio, colpo del Genoa

INTER-LECCE 2-0

Senza strafare, l’Inter ha comunque ottenuto un successo senza discussioni. Il Lecce ha fatto ciò che ho potuto e non è affondato, ma i salentini non hanno preoccupato la squadra campione d’Italia, che nel suo debutto a San Siro è andata un po’ a corrente alternata. I nerazzurri sono partiti forte: in vantaggio già dopo cinque minuti con il colpo di testa vincente di Darmian, l’Inter nella prima mezz’ora ha mostrato buone giocate, ritmo e intensità. Nella seconda parte del primo tempo è un po’ calata, per poi crescere di nuovo a inizio ripresa; dopo due occasioni non sfruttate da Thuram, la gara è stata chiusa dal rigore trasformato da Çalhanoğlu al 69esimo. A quel punto la squadra di Inzaghi ha badato soprattutto a gestire le energie. L’unica vera parata di Sommer è arrivata in pieno recupero sul rasoterra velenoso di Berisha. L’Inter ritrova il successo dopo il beffardo pareggio con il Genoa. Il Lecce è ancora fermo quota zero ma dato segnali di vita.





PARMA-MILAN 2-1

Il Parma gioca una grande partita e vince meritatamente 2 a 1 al Tardini contro il Milan. I padroni di casa passano subito in vantaggio alla prima occasione buona: Valeri scatta sulla sinistra alle spalle di Calabria, mette in mezzo un pallone perfetto sul secondo palo sul quale arriva in corsa Man che deve solo appoggiare in porta: due gol in due partite per lui. Il Parma domina fino al 28esimo poi si sveglia il Milan, con due grandi occasioni per Okafor e Rejinders entrambe in area di rigore, è mancata però un po’ di precisione sotto porta. La squadra di Fonseca entra in campo nel secondo tempo con un atteggiamento decisamente diverso. Dopo soli 2 minuti ancora Reijnders, da fuori area fa partire un gran tiro, il pallone però si stampa sulla traversa. Il Parma comunque rimane in partita e al 60’ il Var annulla il gol del possibile raddoppio dei padroni di casa per fuorigioco. Il Milan continua ad attaccare e il solito asse Leao-Theo dà vita al gol del pareggio rossonero: uno-due sulla fascia sinistra, palla in mezzo per Pulisic che deve solo spingere il pallone in porta. L’impressione è che il Milan sia sulle ali dell’entusiasmo e che possa passare in vantaggio ma la squadra di Fonseca si sbilancia troppo in fase offensiva e in contropiede è proprio il Parma a segnare il gol del 2 a 1 al 77’. Almqvist sfrutta la prateria lasciata libera sulla fascia sinistra, arriva fino al limite dell’area e serve perfettamente Cancellieri che taglia sul secondo palo e batte Maignan con il piatto destro. Leao e compagni provano fino alla fine ad attaccare l’area di rigore del Parma, senza però mai rendersi realmente pericolosi. Inizia malissimo l’esperienza di Fonseca sulla panchina rossonera: 1 punto in due partite e un gioco che non ha mai convinto.

UDINESE-LAZIO 2-1



La Lazio si è svegliata tardi, l’Udinese ci ha messo il cuore e in Friuli è arrivata la sconfitta dei biancocelesti. Passo indietro per la squadra di Baroni rispetto all’esordio vincente contro il Venezia. Gara subito in salita: Udinese in vantaggio già al quinto minuto con il colpo di testa vincente di Lucca. La reazione della Lazio è impalpabile, i friulani già prima dell’intervallo hanno sfiorato il raddoppio. Che è arrivato a inizio ripresa con una ottima azione personale di Thauvin contro però una difesa troppo morbida. A metà ripresa l’Udinese è rimasta in 10 per l’espulsione di Kamara, la Lazio ha cercato di rimettersi in partita e tardivamente ha attaccato la porta avversaria. Da segnalare almeno tre ottime occasioni, fra cui una traversa scheggiata da Lazzari. In pieno recupero è arrivato il gol di Isaksen, che però non è bastato a riaprire la gara. Impalpabile il contributo dell’attaccante dei biancocelesti Castellanos, che invece era stato brillante alla prima giornata. L’Udinese festeggia un bel successo in casa.





MONZA-GENOA 0-1

Colpo esterno del Genoa, il Monza non ha ancora segnato un gol in questo campionato. Decisivo è stato un colpo di testa di Pinamonti in pieno recupero del primo tempo. Quello è stato il crocevia della partita: un minuto prima era stato annullato per fuorigioco un altro gol di testa, quello del monzese Maldini. Subito dopo è arrivato il vantaggio rossoblu. Nella ripresa il Monza ha aumetato la sua spinta con il passare dei minuti, ma non è bastato. Anzi, il Genoa ha sprecato un'ottima occasione con Thorsby. I brianzoli recriminano per un palo un po' casuale di Caprari, il cui cross non è stato raccolto da nessuno ed è andato a sbattere contro il montante.