Serie A, l'Inter vince a Bergamo e va in testa, Milan e Napoli tengono il passo

Serie A,

Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

28 dicembre 2025, ore 22:56 , agg. alle 23:09

Questi i risultati della domenica: Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0, Cremonese-Napoli 0-2, Bologna-Sassuolo 1-1. Posticipo del lunedì sarà Roma-Genoa

ATALANTA-INTER 0-1

L'Inter si è ripresa la testa della classifica. Lo ha fatto vincendo con merito, ma anche con un po' di sofferenza, a Bergamo. La squadra di Chivu è stata superiore soprattutto nel primo tempo, quando - come spesso è successo- ha sprecato molto; da segnalare anche un gol annullato a Thuram. Nella ripresa l'Atalanta è cresciuta e la gara si è fatta più equilibrata. I bergamaschi hanno pagato caro due errori: quello di Djmsiti, che ha perso palla e avviato l'azione che ha portato al gol decisivo di Lautaro Martinez al 66esimo; e quello di Samardzic, che nel finale davanti alla porta quasi spalancata ha mandato sul fondo. Per i nerazzurri di Milano è questa una vittoria importante. Per la classifica e per il morale.


MILAN-VERONA 3-0

Questa volta niente “tabù provinciali”. Il Milan a san Siro ha battuto una squadra non di alta classifica. In copertina ci va Nkunku, che segna una doppietta anche se ormai il futuro incombe: in tribuna a san Siro c’era già il neo attaccante rossonero Fulkrug. La squadra di Allegri contro il Verona ci ha messo un po’ a carburare, nella prima mezzora non ha tirato in porta. Poi Pulisic ha sbloccato la partita appena prima dell’intervallo, nei minuti di recupero del primo tempo. Da lì la gara si è messa in discesa e a inizio ripresa Nkunku prima ha trasformato un rigore poi ha segnato il punto del 3-0 che ha chiuso i conti.

CREMONESE-NAPOLI 0-2

Il tabù del Napoli erano invece le trasferte, già sette le sconfitte in questa stagione tra coppa e campionato lontano dal Maradona. I partenopei si sono imposti a Cremona, l’uomo copertina in questo caso è Rasmuss Hoijlund, autore della doppietta che ha indirizzato il match già nel primo tempo. Per due volte il danese si è trovato al posto giusto nel momento giusto: al 13esimo e al 46esimo, pronto a scaricare in rete due palloni vaganti in area. La Cremonese ci ha messo il cuore, ma non è bastato. Nel secondo tempo il Napoli ha tranquillamente gestito il doppio vantaggio.


BOLOGNA-SASSUOLO 1-1

Il Bologna non vince dal 22 novembre e vede allontanarsi la zona Europa. Il Sassuolo gioca bene e merita una posizione a metà classifica. Al Dall’Ara i padroni di casa hanno tenuto di più il pallone, ma sono stati gli ospiti ad avere le occasioni più importanti, specie nel secondo tempo. In avvio di ripresa il vantaggio rossoblu con Fabbian, che da centro area ha girato in rete un cross rasoterra di Zortea. Pareggio di Muharemovic, di testa, su calcio d’angolo con grave errore di Ravaglia in uscita. Sull’1-1 Fadera si trova solo davanti alla porta avversaria, ma spara alto e non consente il colpo da tre punti al Sassuolo


