Serie A, l'Inter vince a Bergamo e va in testa, Milan e Napoli tengono il passo

ATALANTA-INTER 0-1

L'Inter si è ripresa la testa della classifica. Lo ha fatto vincendo con merito, ma anche con un po' di sofferenza, a Bergamo. La squadra di Chivu è stata superiore soprattutto nel primo tempo, quando - come spesso è successo- ha sprecato molto; da segnalare anche un gol annullato a Thuram. Nella ripresa l'Atalanta è cresciuta e la gara si è fatta più equilibrata. I bergamaschi hanno pagato caro due errori: quello di Djmsiti, che ha perso palla e avviato l'azione che ha portato al gol decisivo di Lautaro Martinez al 66esimo; e quello di Samardzic, che nel finale davanti alla porta quasi spalancata ha mandato sul fondo. Per i nerazzurri di Milano è questa una vittoria importante. Per la classifica e per il morale.





MILAN-VERONA 3-0

Questa volta niente “tabù provinciali”. Il Milan a san Siro ha battuto una squadra non di alta classifica. In copertina ci va Nkunku, che segna una doppietta anche se ormai il futuro incombe: in tribuna a san Siro c’era già il neo attaccante rossonero Fulkrug. La squadra di Allegri contro il Verona ci ha messo un po’ a carburare, nella prima mezzora non ha tirato in porta. Poi Pulisic ha sbloccato la partita appena prima dell’intervallo, nei minuti di recupero del primo tempo. Da lì la gara si è messa in discesa e a inizio ripresa Nkunku prima ha trasformato un rigore poi ha segnato il punto del 3-0 che ha chiuso i conti.

CREMONESE-NAPOLI 0-2

Il tabù del Napoli erano invece le trasferte, già sette le sconfitte in questa stagione tra coppa e campionato lontano dal Maradona. I partenopei si sono imposti a Cremona, l’uomo copertina in questo caso è Rasmuss Hoijlund, autore della doppietta che ha indirizzato il match già nel primo tempo. Per due volte il danese si è trovato al posto giusto nel momento giusto: al 13esimo e al 46esimo, pronto a scaricare in rete due palloni vaganti in area. La Cremonese ci ha messo il cuore, ma non è bastato. Nel secondo tempo il Napoli ha tranquillamente gestito il doppio vantaggio.



