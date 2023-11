Serie A, la Juventus resiste a Firenze e vince 1-0; rimonta nel recupero della Roma sul Lecce

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1

E’ una Juve poco bella, ma terribilmente efficace. Con una solidità difensiva davvero notevole. Il successo di Firenze, in pieno stile Allegri, è stato sofferto e pesante perché consente ai bianconeri di tenere il passo dell’Inter e di restare a – 2 dalla capolista. I viola ci hanno provato, magari non sempre con lucidità, ma il pareggio lo avrebbero meritato. La Juventus ha segnato al primo ( e unico) suo tiro in porta del primo tempo. Dopo nove minuti a segno Miretti, su assist di Kostic che ha approfittato di una incertezza di Parisi. Una volta in vantaggio i bianconeri hanno messo le tende davanti alla loro area di rigore. La Fiorentina, dopo qualche minuto di sbandamento, ha reagito e ha schiacciato la Juve. In cronaca almeno tre occasioni: tiro di prima di Nico Gonzales parato da Szczesny, gran punizione di Biraghi con grande risposta del portiere polacco, colpo di testa di Parisi con palla fuori di poco. Sintesi del primo tempo: la Fiorentina ha giocato, la Juventus ha fatto gol. Nei primi minuti della ripresa la squadra di Allegri ha provato a mettere fuori la testa con un paio di contropiede: ha anche avuto una buona occasione con Chiesa. Poi però è ripartito l’assedio viola: tanta pressione ma poche occasioni, con la difesa in grado di far trascorrere a Szczesny un secondo tempo relativamente tranquillo.

ROMA-LECCE 2-1

Al novantesimo minuto il Lecce era in vantaggio all’Olimpico. In gol ci era andato Almquist a metà ripresa, e i salentini si erano anche presi il lusso di sprecare un paio di buone occasioni per il raddoppio, da segnalare in particolare un diagonale rasoterra di Strefezza, fuori di pochissimo. Un errore pagato a caro prezzo perché nel recupero la Roma si è ritrovata e ha messo a segno una rimonta clamorosa: al 91esimo pareggio di Azmoun, con un potente colpo di testa; al 94esimo gol vittoria di Lukaku, che ha sfruttato il suo strapotere fisico e ha scaricato in rete con violenza e rabbia. La partita del belga era iniziata male, con un rigore parato da Falcone. Ma è finita benissimo. I minuti finali hanno esaltato il popolo giallorosso che ha improvvisamente dimenticato le sofferenze precedenti. Il Lecce può sentirsi beffato: almeno il pareggio lo meritava.