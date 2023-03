Serie A, la Roma batte la Juventus con un gran gol di Mancini; l'Inter vince con il Lecce e torna seconda

ROMA-JUVENTUS 1-0

Una vittoria di cuore per la Roma, un corto muso che questa volta fa soffrire Massimiliano Allegri: per quello che si è visto la Juventus avrebbe forse meritato il pareggio, i giallorossi hanno resistito e con questi tre punti hanno raggiunto il Milan al quarto posto. Mourinho ha deciso di affrontare il match con Dybala falso nueve, rinunciando inizialmente ad Abraham e Belotti. Allegri non ha rischiato Pogba dall’inizio, visto che il francese è ancora in rodaggio. Il primo tempo è stato tattico, bloccato, bruttino. Squadre attente a non scoprirsi e a non farsi male. Poco prima della mezzora Dybala- il grande ex- ha cercato il tiro a giro ma ha trovato la respinta di Sczeczny, appena prima dell’intervallo squillo bianconero, con Rabiot che ha colpito di testa da pochi passi, bravo Rui Patricio a deviare di piede sul palo. Il tappo alla partita lo ha tolto Gianluca Mancini, protagonista a sorpresa: un suo formidabile tiro dalla distanza all’ottavo della ripresa ha portato in vantaggio la Roma. Un palo esterno di Cuadrado su punizione ha rappresentato l’immediata reazione della Juve. A spezzare la prevedibile pressione degli ospiti è stato un colpo di testa di Smalling respinto da Sczeczny. Sull’altro fronte un tuffo di Rui Patricio ha detto no al tiro da fuori di Di Maria, mentre sugli sviluppi di un corner Mancini ha rischiato l’autogol deviando di testa sul palo della sua porta. Da segnalare la stupida follia di Kean: entrato al novantesimo, si è fatto espellere dopo un solo minuto per un calcione a Mancini: bel modo di aiutare la squadra…

INTER-LECCE 2-0

Questa volta è andata in scena la versione convincente dell’Inter. Vittoria senza discussioni contro il Lecce, con un gol per tempo, per salire al secondo posto solitario, a + 3 sul Milan e sulla Roma. Dopo la batosta di Bologna, le motivazioni erano evidentemente alte. I salentini, che in questo campionato spesso avevano messo in difficoltà le grandi, questa volta non si sono potuti opporre. I nerazzurri hanno fatto la partita, hanno costruite diverse occasioni e hanno concesso poco agli avversari. Gara sbloccata poco prima della mezzora: strappo di Gosens (tra i migliori), assist di Barella e gran tiro nel sette di Mkhitaryan. A inizio ripresa, lancio di Barella, fuga di Dumfries con cross rasoterra girato in rete da Lautaro Martinez. Per i restanti quaranta minuti l’Inter ha evitato di abbassarsi e ha gestito il doppio vantaggio con responsabilità, cercando il terzo gol che però non è arrivato