Serie A, la Roma vince il derby 2-0 nel segno di Pellegrini; la Lazio si sveglia troppo tardi

ROMA-LAZIO 2-0

Claudio Ranieri lo ha fatto ancora: da tecnico della Roma aveva il 100% di vittorie nei derby e ha confermato la statistica. La Lazio si è svegliata tardi, nel secondo tempo e non è riuscita nella rimonta. Il derby è stato sbloccato dal protagonista meno atteso: nelle previsioni della vigilia Lorenzo Pellegrini non doveva nemmeno essere titolare; Claudio Ranieri ha puntato sul suo orgoglio romano e romanista e già dopo dieci minuti è stato ricambiato: gran gol del numero sette giallorosso, con un tiro a giro dal limite dell’area. Dopo altri otto minuti il raddoppio della Roma: gran contropiede di Dybala, palla sulla destra a Saelemaekers, il primo tiro viene respinto da Provedel ma poi c’è il tap in vincente del belga. La Lazio fatica a reagire, da segnalare soltanto un tentativo di Dele Bashiru deviato dalla difesa giallorossa. Nella ripresa cambia la musica: la squadra di Baroni è tornata in campo con tanta voglia di rimontare: ha creato le occasioni per farlo ma la Roma ha resistito. Bravo Svilar su Castellanos e su Guendouzi, fuori di poco i tentativi di Tchachoua e Nuno Tavares. Finale nervoso, con rissa in pieno recupero con tanto di espulsione di Castellanos, che salterà per squalifica la prossima partita con il Como.





TORINO-PARMA 0-0

Un pareggio senza gol, un po’ scialbo, che non sposta gli equilibri. Il Toro, che continua a non vincere in casa, vivacchia a centro classifica. Il Parma conserva un margine, in realtà non molto ampio, sulla zona retrocessione. Il Torino ha provato a creare più occasioni, gli emiliani hanno attuato la tattica “chiusi dietro e pronti a ripartire” e di chances interessanti ne hanno costruite. Nel primo tempo il più pericoloso tra i granata è stato Che Adams, che però si è scontrato con la qualità del portiere Suzuki. Nella ripresa il più grosso rimpianto degli ospiti è nel palo colpito da Mihaila. Inutile il forcing del Torino nel finale