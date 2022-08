Serie A, Lazio-Bologna 2-1, Fiorentina-Cremonese 3-2, Salernitana-Roma 0-1, Spezia-Empoli 1-0

Lazio-Bologna 2-1

La Lazio vince in rimonta con un gol di Ciro Immobile la prima di campionato. biancocelesti in 10 uomini dopo soli 6 minuti, quando il portiere Maximiano, all'esordio in Serie a, viene espulso per aver toccato di mano la palla al di fuori dell'area di rigore. Il bologna ne aproffitta, e passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Arnautovic al 38'. Nuova parità numerica al 44', quando il bolognese Soumaro si fa espellere per doppio giallo. Nella ripresa la squadra di Sarri trova il pareggio grazie ad un autogol di De Silvestri al 68', e completa la rimonta al 79' con un gol del solito Ciro Immobile.





Fiorentina-Cremonese 3-2

La Fiorentina supera la Cremonese nei minuti di recupero sfruttando una clamorosa papera del portiere dei grigiorossi Radu, che devia all'interno della propria porta un innocuo tiro di Mandragora. Al 16’ una grande azione di Kouamé mette nelle condizioni Bonaventura di portare in vantaggio la Fiorentina. Passano tre minuti e l’ex Venezia Okereke di testa firma l’1-1. Al 34’ Jovic riporta in vantaggio i viola. Al 43’ ospiti in 10 per l'espulsione di Escalante, ma al 69’ con un corner battuto da Buonaiuto direttamente in porta trovano il pareggio. Al quinto minuto di recupero un innocuo tiro-cross di Mandragora finisce tra le mani di Radu, che butta il pallone nella propria porta per il definitivo 3-2 per i padroni di casa.





Salernitana-Roma 0-1

La Roma di Mourinho vince la prima di campionato, passa sul campo della Salernitana con un gol di Cristante. I giallorossi partono bene e sfiorano il gol con Zaniolo, i padroni di casa rispondono con Bonazzoli ma Rui Patricio para. Al 33' arriva il gol decisivo di Cristante con una conclusione da fuori area, sul finire della prima frazione Dybala colpisce un palo. Nella ripresa la Roma prova a chiudere il match e ci riprova ancora con Dybala e Zaniolo. Nel finale gol annullato per fuorigioco a Wijnaldum, all'esordio in Serie A.





Spezia-Empoli 1-0

Lo Spezia supera 1-0 l’Empoli e conquista tre punti importantissimi per cominciare la stagione. Nel primo tempo creano molto i toscani, ma è Nzola a portare in vantaggio la formazione ligure al 36’ con un destro sotto le gambe di Vicario. Poche le emozioni, invece, nella ripresa con gli ospiti che cercano il pareggio senza però troppa convinzione. Finisce quindi con il successo per gli uomini di Gotti, che cominciano al meglio questo campionato.