Serie A, Milan-Juventus 2-0, Sassuolo-Inter 1-2, Bologna-Sampdoria 1-1

Milan-Juventus 2-0

Il Milan batte la Juventus ed aggancia al primo posto in classifica a 20 punti Napoli ed Atalanta, impegnate domani contro Cremonese ed Udinese, mentre i bianconeri, in piena crisi di risultati e senza vittorie in trasferta in questo campionato, restano a 13 punti. Primo tempo in chiave rossonera, con Leao che al 20' colpisce il primo palo della partita, con un colpo di tacco su spizzata di Kalulu. Il portoghese del Milan ci riprova al 29' ancora su calcio d'angolo ma il destro viene deviato da Vlahovic ancora sul legno. Terzo palo per Leao al 34' con un destro dai 20 metri che colpisce la base del legno. Nel finale di tempo, al 46', sinistro di Giroud stoppato da Tomori che riesce a girarsi e sparare sotto la traversa il pallone dell'1-0. Ad inizio ripresa i Milan trova il raddoppio: al 54' errore di Vlahovic a centrocampo, Brahim Diaz prende palla e si invola, supera in velocità Bonucci, resiste al recupero di Milik e di destro insacca il 2-0 rossonero. Allegri nel finale inserisce Kean che ci prova dalla distanza ma Tatarusanu si fa trovare pronto e chiude la partita.





Sassuolo-Inter 1-2

Una doppietta di Edin Dzeko, che sale a 101 gol in Serie A, rilancia l'Inter anche in campionato, dopo il successo sul Barcellona in Champions. I nerazzurri di Inzaghi si impongono 2-1 sul Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia e si portano a 15 punti in classifica. Il bosniaco sblocca la gara a fine primo tempo, con un tocco di punta in area sugli sviluppi di un corner, dopo che era stato il Sassuolo nella prima frazione a rendersi più pericoloso. Nella ripresa i neroverdi ci credono, alzano il baricentro, ed al 60' trovano il pareggio: cross di Rogerio dalla fascia sinistra, Frattesi sbuca tra le linee e di piatto insacca. L'Inter prova subito a tornare avanti: al 74' colpo di testa a botta sicura di Lautaro Martinez, e miracolo di Consigli che a mano aperta salva sotto la traversa. Un minuto dopo nuovo vantaggio dell'Inter: scambio tra Darmian e Mkhitaryan, da poco entrati, con l'armeno che crossa in area dove Dzeko schiaccia di testa da solo e supera ancora Consigli. Il Sassuolo accusa il colpo e fatica a riorganizzare le idee e rischia di subire il tris al 91' ancora con Dzeko che di sinistro dalla distanza impegna l'estremo difensore dei padroni di casa.





Bologna-Sampdoria 1-1

Al Dall'Ara finisce 1-1 tra Sampdoria e il Bologna, con il debutto di Stankovic sulla panchina dei blucerchiati. Il Bologna parte forte, e passa in vantaggio al 32' con un gol di Dominguez .Il pareggio dei blucerchiati arriva al 72' con un colpo di testa di Djuricic. La partita finisce tra i forti fischi del pubblico. I liguri salgono così a quota 3 in classifica, con la formazione di Thiago Motta che si porta a 7.