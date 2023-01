Serie A, Napoli-Juventus 5-1

Napoli-Juventus 5-1

Il Napoli batte la Juventus, si porta a + 10 sui bianconeri che perdono dopo 8 vittorie consecutive senza aver mai subito gol, prendendone 5 in una volta sola. Parte subito forte il Napoli, che schiaccia la Juventus nella propria tre quarti e trova il vantaggio al 14' con Osimhen che ribatte in gol di testa una respinta di Szczesny su una mezza rovesciata di Kvaratskhelia. La Juventus a questo punto trova spazio, colpisce una traversa con Di Maria ed ha una buona occasione con Milik di testa che Meret comodamante ferma. Il Napoli trova il 2-0 al 39' con un contropiede di Osimhen che serve Kvaratskhelia che con un preciso rasoterra insacca. Sembra finita, ma La Juventus accorcia subito, al 42' con Di Maria. Ad inizio ripresa il Napoli trova la terza rete al 55', con Rrahmani che di destro da centro area sugli sviluppi di un corner trafigge Szczesny. Dieci minuti dipo, 65', doppietta per Osimhen che trova il gol, ancora di testa, ancora servito da Kvaratskhelia. Il Napoli è una macchina da gol, al 72' trova il 5-0 con Elmas. Prova di grande forza per la squadra di Spalletti, che dopo aver già conquistato il titolo di campione d'inverno mette una seria ipoteca sulla vittoria del titolo.





Le partite del weekend

Tre partite il sabato, con Milan ed Inter in campo in vista della Supercoppa Italiana di mercoledì. Rossoneri in trasferta a Lecce alle 18, per riscattare le ultime due deludenti prestazioni, il pareggio in campionato contro la Roma e l'eliminazione dalla Coppa Italia subita dal Torino. Alle 20:45 a San Siro l'Inter riceve il Verona: nerazzurri che dopo il pareggio della scorsa giornata contro il Monza vogliono riprendere l'inseguimento al Napoli capolista. La partita delle 15 è Cremonese-Monza, con i grigiorossi ancora senza vittorie in campionato. Domenica poi le altre partite: alle 12:30 Sassuoo-Lazio, alle 15 Torino-Spezia ed Udinese-Bologna, alle 18 Atalanta-Salernitana ed alle 20:45 Roma-Fiorentina. Si chiuderà lunedì con Empoli-Sampdoria.