Serie A, Napoli-Monza 0-0, Fiorentina-Torino 1-0, Genoa-Inter 1-1, Lazio-Frosinone 3-1

Genoa-Inter 1-1

Dopo quattro vittorie consecutive l'Inter frena al Ferraris pareggiando 1-1 con il Genoa e deve rimandare l'appuntamento con il titolo di campione d'inverno. Prima occasione per l'Inter al minuto 1: Mkhitaryan si invola in area ma col mancino colpisce male e conclude largo. Al 9' ci prova Thuram, palla pennellata da Arnautovic per la testa del francese che riesce ad anticipare il suo avversario e la sua conclusione è parata da Martinez. Al 15' partita sospesa dall'arbitro Doveri per scarsa visibilità dovuta al fitto lancio di fumogeni dagli spalti. L'incontro riprende dopo circa 7 minuti. Al 33' prima occasione peril Genoa, cross dalla destra e deviazione aerea di Acerbi che rischia di beffare Sommer: Bani arriva in scivolata e palla fuori di un soffio. Al 42' Inter in vantaggio, da una lunga rimessa laterale, la palla viene respinta corta e Barella col destro incrocia e trova il palo, sulla ribattuta Arnautovic insacca la sua prima rete in serie A con la maglia dei nerazzurri. Al settimo minuti di recupero i padroni di casa pareggiano: calcio d'angolo battuto da Gudmundsson, stacca Dragusin, Sommer non riesce a respingere e la palla finisce in rete. Ad inizio ripresa Vasquez di testa incrocia sul palo lontano e sfiora il gol. Al 23' opportunità per Acerbi, di testa sul primo palo, bravo Martineza respingere. Nel fianle i ragazzi di Inzaghi ci provano senz amai rendersi però pericolosi.









Napoli-Monza 0-0

Terza partita senza vittorie per Il Napoli, che dopo le sconfitte in Coppa italai contro il Frosinone ed in campionato con la Roma, si fa fermare sullo 0-0 in casa dal Monza. La prima occasione del match è dei padroni di casa al 4' con Anguissa che prende la mira dalla distanza, conclusione deviata parata a terra da Di Gregorio. Al quarto d'ora ci prova anche Kvaratskhelia che riceve in area, ma il suo destro viene murato. Nel secondo tempo il Napoli spinge, al 3' Rrahmani svetta di testa su palla inattiva ma manda alto, al 12' Raspadori libera Kvaratskhelia davanti al portiere di Monza, che si salva bloccando la conclusione del georgiano. Al 21' Colpani, entrato da pochi minuti al posto di Carboni, controlla e calcia con la punta trovando il braccio di Mario Rui che respinge la conclusione in area. Nessun dubbio per Di Bello che assegna il rigore ai brianzoli. Dal dischetto va Pessina che calcia male e Meret blocca il pallone. Alla mezz'ora Meret costretto ad uscire per un problema fisico: al suo posto Contini. Nel finale cresce il nervosismo anche a bordocampo: Di Bello estrae il rosso per Mazzarri, che aveva abbandonato la sua area tecnica protestando. Gli azzurri inseriscono Simeone per Lobotka per il forcing finale e al 91' vanno vicini al gol con Gaetano che da buona posizione tira su Di Gregorio sprecando una grande occasione. Al 93' rosso anche per Palladino per proteste, con il match che finisce tra i fischi dei tifosi del Napoli.





Fiorentina-Torino 1-0



La Fiorentina supera al Franchi il Torino e scavalcano il Bologna in classifica al quarto posto chiudendo la prima parte del campionato a 33 punti. Il Torino parte all'attacco fin dal primo minuto con Pellegri di testa su suggerimento di Vlasic, Terracciano non ha problemi a fermare. Ancora Torino al 22' con Zapata che mette in difficoltà il portiere viola dopo un suo rinvio impreciso, la palla però sfiora il palo dall'esterno. A meno di dieci minuti dalla fine del primo tempo è Lazaro a sfiorare il vantaggio, ma il suo destro è parato da Terracciano. La Fiorentina si vede al 41' con un colpo di testa di Bonaventura, poi Ikoné intercetta un passaggio indietro per Milinkovic-Savic, che però salva. Nel secondo tempo il Torino replica il copione del primo cercando e ottenendo il possesso palla. Ma è il viola Kouamé a sfiorare nuovamente il gol con un colpo di testa che finisce fuori dalla porta di Milinkovic-Savic. Il vantaggio arriva all'83' ed è per la Fiorentina, con un colpo di testa di Ranieri dopo il cross preciso di Kayodé.





Lazio-Frosinone 3-1

La Lazio batte il Frosinone in rimonta e sale così all'ottavo posto in classifica. Dopo un primo tempo senza occasioni pericolose da ambo le parti, nella ripresa il match regala grandi emozioni. Al primo minuto Pellegrini tira forte da lontano, la palla esce di pochissimo alla sinistra di Turati. Al 54' Frosinone in vantaggio: dopo la gran smanata di Guendouzi in area laziale, è rigore netto e confermato dal Var. Trasforma Soulé. Grande la reazione della Lazio, che in due minuti ribalta il momentaneo svantaggio: al 70' con Castellanos di testa su cross a campanile di Isaksen, il vantaggio lo firma al 72' Isaksen stavolta servito da Castellanos. L'argentino segna ancora all'80' ma il gol viene annullato per fuorigioco. All'84' la partita si chiude con il gol di Patric per il definitivo 3-1.