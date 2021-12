Serie A, negli anticipi della 15esima dilagano Atalanta e Fiorentina, la Juve torna alla vittoria, pari tra Verona e Cagliari

ATALANTA - VENEZIA 4-0

La cooperativa del gol bergamasca ha ripreso a viaggiare senza sosta con Pasalic in versione killer e con il primo gol di Koopmeiners. L'Atalanta vince facile, con un insolito turn-over massiccio di Gasperini , ben 6/11 cambiati con ritorno di Hateboer (assente dalla finale di Coppa Italia) rispetto al trionfo in casa della Juventus e in previsione del clou del sabato a Napoli. La squadra di Gasperini è temporaneamente con l'Inter al terzo posto a quota 31. Prima delle due puntate in area vincenti del croato, con Ilicic e Muriel nelle vesti di suggeritore tra 7' e 12', il Venezia ci aveva provato con Bussio, ma Musso non si era fatto sorprendere. Nella ripresa 3-0 a cura di Koopmeiners che calcia di prima da fuori area, palla in rete nell'angolino basso di destra. Il 4-0 è firmato dal solito Pasalic, al 68'. Alla fine della partita un annuncio atteso, il rinnovo del contratto tra l’ Atalanta e Gasperini fino al 2024.

FIORENTINA-SAMPDORIA 3-1

La Fiorentina torna a vincere superando in casa la Sampdoria, 3-1. Sbloccano il risultato gli ospiti al 15' con Gabbiadini, al primo gol della stagione, ma al 23' ecco Callejon, anche per lui primo gol in campionato per il pareggio dei viola. Raddoppia al 32' Vlahovic, dopo uno scambio tra Callejon e Bonaventura, poi c’è il tris a firma di Sottil al 45'. Nella ripresa Italiano tiene un po’ frenata la squadra e riesce a contenere i tentativi di reazione della squadra ospite . I viola, attraverso il presidente Commisso hanno chiesto scusa alla giornalista Greta Baccaglia, che è tornata al lavoro, e che ha querelato i due tifosi che l’anno molestata ad Empoli.

SALERNITANA - JUVENTUS 0-2

La compagine di Allegri si mostra concentrata , vince per 2-0, con reti di Dybala al 15esimo e al 66esimo di Morata. Dybala ha tirato alto un rigore in pieno recupero, scivolando, ma la bellezza del primo gol lo eleva comunque a protagonista della gara. Nel primo tempo in rete anche Chiellini in mischia, ma il suo gol che mandava da due anni, è stato annullato dal Var. Volenterosa, nulla di più la prova della Salernitana, che resta in fondo dalla classifica, e al momento non si capisce come possa fare a uscirne. Nella ripresa , in cui ha spinti, ha raccolto solo un palo. La Juve porta via i tre punti e qualche segnale positivo, ma la situazione bianconera resta intricata.

VERONA- CAGLIARI 0-0

Il Verona dopo cinque partite vinte al Bentegodi si ferma contro un Cagliari disperato che prende un punto e abbandona l'ultimo posto. I gialloblù hanno interrotto anche la serie di partite in cui avevano sempre segnato.il Cagliari conquista un pareggio importante al Bentegodi. Non tanto per il punto, il terzo consecutivo in altrettante partite, quanto per quello che i sardi hanno dimostrato: compattezza, sacrificio, voglia di rialzare la testa. Di contro, il Verona, soprattutto nella ripresa, ci ha provato, ma non ha trovato la giusta qualita' nella conclusione e nell'ultimo passaggio per battere le barriere del Cagliari. Il Verona nel finale pesca dalla panchina con Tudor che effettua un triplo cambio, dentro Lasagna, Tameze e Bessa. I veneti ci provano sino alla fine, inanellando angoli su angoli sui quali la difesa dei sardi fa sempre buona guardia. Finisce in parita'.

LE ALTRE PARTITE

Mercoledì alle 18, 30 Bologna-Roma, Pairetto, Inter-Spezia, Ghersini ;alle 20.45 Genoa-Milan, Sacchi, Sassuolo-Napoli, Pezzutogiovedì alle 18.45 Torino-Empoli, Colombo, alle 20..45 Lazio –Udinese Piccinini