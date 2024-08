Serie A, parte bene la Juventus di Thiago Motta, poker Atalanta a Lecce

JUVENTUS-COMO 3-0

Buona la prima per la Juventus targata Thiago Motta: vittoria convincente e primo posto in classifica in coabitazione con Atalanta Lazio e Verona. Il ritorno del Como in serie A dopo 21 anni di attesa è stato invece piuttosto difficile. La nuova Juve ha avuto bisogno di una ventina di minuti di rodaggio, poi la gara è stata strappata dall’uomo che non ti aspetti: Mbangula, giovane esterno belga schierato un po’ a sorpresa tra i titolari, ha segnato un bel gol al culmine di un’azione personale: da sinistra si è accentrato e dal limite dell’area a scoccato un rasoterra potente e preciso sul secondo palo. Una volta in vantaggio la Juventus è andata sul velluto, una volta sotto il Como si è sciolto. La partita è stata a senso unico: il raddoppio dei bianconeri è arrivato appena prima dell’intervallo: gran tiro dal limite di Timothy Weah, la palla ha sbattuto sotto la traversa e la goal line technology ha certificato che è rimbalzata all’interno della porta. Dušan Vlahović ha cercato di partecipare alla festa ma è stato sfortunato: nel giro di pochi minuti ha colpito per due volte il palo e si è visto annullare un bel gol di testa per il fuorigioco di Cambiaso che aveva effettuato il cross. Dalla metà del secondo tempo i ritmi si sono abbassati, con l’esito della partita ormai deciso. I titoli di coda li ha fatti partire lo stesso Cambiaso al 90esimo con un bel tiro a giro dal limite dell’area di rigore che ha sancito il tre a zero conclusivo