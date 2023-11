Serie A, Salernitana-Napoli 0-2, Atalanta-Inter 1-2, Milan-Udinese 0-1

Salernitana-Napoli 0-2

ll Napoli passa 2-0 all'Arechi ed ottiene un successo importanteche gli consente di tenere il ritmo delle prime, mentre la Salernitana resta inchiodata all'ultimo posto con 4 punti. I campioni d'Italia partono forte e creano due occasioni in dieci minuti con Kvaratskhelia e Raspadori, poi al 13' passano in vantaggio: Lobotka serve Raspadori, che incrocia il destro e batte Ochoa. In apertura di ripresa Napoli a un passo dal raddoppio: Kvaratskhelia appoggia all'indietro per Politano che spara col sinistro da fuori area e scheggia il palo esterno. Poco dopo il quarto d'ora gran tiro al volo di Zielinski e decisivo intervento con i pugni di Ochoa. Al 24' novità dalle panchine: dentro Elmas e Simeone, fuori Kvaratskhelia e Raspadori. Cambia anche la Salernitana: spazio per Daniliuc, Bohinen e Stewart. Escono Fazio, Legowski e Ikwuemesi. Proprio uno dei nuovi entrati, Elmas, trova il raddoppio al 37'. Il macedone, innescato in profondità, è bravissimo a rientrare sul destro: conclusione a giro che Ochoa non vede partire, pallone nell'angolino e 0-2.





Atalanta-Inter 1-2

Non si ferma l'Inter, che passa anche in trasferta sul campo dell'Atalanta e consolida il proprio primato in classifica. Prima mezz'ora di gioco molto equilibrata, con le squadre che si studiano in cerca di una soluzione per passare. al 30' infortunio per Pavard. Il francese appoggia male il ginocchio sinistro, dopo un contrasto aereo con Lookman. L'ex Bayern esce zoppicando ma non in barella, al suo posto Darmian. Al 40' i nerazzurri passano in vantaggio: Calhanoglu vede il corridoio in area per Darmian e lo lancia, arriva prima di Musso, gli sposta il pallone e poi viene travolto dal portiere. L'arbitro assegna il rigore: Calhanoglu incrocia col destro per il vantaggio Inter, risultato con il quale si chiude il primo tempo. Al 12' della ripresa raddopio inter: Lautaro da posizione decentrata con un tiro a giro sorprende Musso. Al 16' Scamacca accorcia le distanze: ingenuità di Dimarco che si fa soffiare il pallone da Lookman, che poi serve in mezzo l'ex Sassuolo che riapre la gara. Al 36' Sommer si supera due volte: prima ci va col pugno in uscita, la palla finisce sul piede di Scamacca che gira immediatamente in porta, ma trova ancora la risposta del portiere svizzero. Nel recupero la squadra di casa resta in dieci per l'espulsione di Toloi per doppia ammonizione.





Milan-Udinese 0-1

Il Milan non sa più vincere, viene battuto in casa dall'udinese e scivola a -6 dall'Inter capolista, alla vigilia della delicatissima sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain di martedì. Per i friulani invece è la prima vittoria in questo campionato. Sotto il diluvio di San Siro Pioli perde per una contusione anche Theo Hernandez, e si affida alla coppia d'attacco Giroud-Jovic. Primo tempo con poche occasioni, la più clamorosa per gli ospiti con Pereyra che da due passi calcia alto, mentre il Milan si affida ai soliti lanci lunghi ed agli scatti di Leao, senza mai essere pericoloso. Nella ripresa Pioli inserisce Adli e Okafor per Krunic e Jovic, ma l'inerzia del match non cambia. Al 17' fallo di Adli in area, l'arbitro indica il dischetto: Pereyra dagli 11 metri non sbaglia ed Udinese in vantaggio. Il Milan, scosso, prova una reazione, alza il baricentro, e solo nel finale crea un paio di occasioni ma Silvestri si oppone egregiamente, con l'Udinese che avrebbe anche la possibilità di raddoppiare con due contropiedi sprecati malamente. Per il Milan è la terza sconfitta su quattro partite tra campionato e Champions, con i rossoneri che non vincono dal 7 ottobre, la trasferta contro il Genoa.