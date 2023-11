Serie A, Sassuolo-Bologna 1-1, Lecce-Torino 0-1, Juventus-Verona 1-0

Juventus-Verona 1-0

Una rete di Cambiaso a tempo scaduto regala vittoria e vetta della classifica alla Juventus, in attesa di Inter-Roma e Napoli-Milan di domenica. Sembrava una serata stregata per i bianconeri, che si erano visti annullare due gol dal Var: al 13' la conclusione di Kean deviata leggermente da Vlahovic batte Montipò, ma la rete viene cancellata per un fuorigioco millimetrico a inizio azione; poi lo sempre Kean di testa trova l'1-0 al 53', ma ancora una volta il Var annulla per una sbracciata dell'azzurro su Faraoni. Quando tutto sembra perduto, ecco il gol di Cambiaso dopo un palo di Milik che fa esplodere lo Stadium. Juventus in vetta alla classifica del campionato di Serie A 1183 giorni dopo l'ultima volta.





Sassuolo-Bologna 1-1



Sassuolo e Bologna pareggiano 1-1 il derby emiliano che apre il sabato della decima giornata di Serie A. In avvio dopo tre soli minuti il Bologna trova il gol con una magia di Zirkzee che aggancia con il tacco e si porta la palla avanti, a tu per tu con Consigli salta anche lui e deposita in rete a porta vuota. I padroni di casa prova a rispondere al 13' con un tiro di Viña da fuori area: il mancino dell'uruguagio è ben parato da Skorupski. Poco dopo squillo di Laurienté che calcia al volo da fuori area con la palla che termina di poco a lato. Al 36' ottimo schema da calcio d'angolo del Bologna con Saelemaekers che serve fuori area Lykogiannis: il sinistro al volo del greco è parato da Consigli. Al 44' arriva il pareggio di Boloca con un tiro da fuori area che trova l'angolino lontano. Skorupski non vede partire la palla e non può fare nulla. Alla mezz'ora della ripresa Orsolini vicinissimo al raddoppio, si presenta davanti a Consigli e prova a superarlo con untocco sotto, ma arriva in tempo Toljan prima che la palla varchi lalinea di porta. Al 35' annullato un gol a Zirkzee: l'olandese va a segno approfittando di una respinta non perfetta di Consigli sul sinistro di Orsolini.Azione però viziata da un fuorigioco.





Lecce-Torino 0-1

l Torino si lascia alle spalle i due ko nel derby con la Juventus e in casa con l'Inter, tornando a conquistare i 3 punti dopo 5 giornate battendo 1-0 in trasferta il Lecce grazie al gol di Buongiorno al 41' del primo tempo. I granata salgono così a quota 12 in classifica portandosi all'undicesimo posto in compagnia di Frosinone e Monza, a un punto proprio dai salentini, che non vincono da 5 turni, che sono noni insieme alla Lazio. Dopo una fase iniziale di studio al 22' buona azione del Torino sulla sinistra a premiare l'inserimento di Gineitis, il cross trova Pellegri in area che sbaglia il controllo. Alla mezz'ora protagonista prima nel male e poi nel bene il portiere ospite. Milinkovic Savic regala palla ad Almqvist sul rinvio ma si riscatta compiendo un grande intervento su Banda. Al 42' gli ospiti passano alla prima vera occasione creata. Ottimo lancio di Linetty a pescare l'inserimento di Ricci in area, l'ex Empoli stoppa e prova a tirare di sinistro. La svirgolata diventa un assist per Buongiorno, che da pochi passi calcia di potenza e non sbaglia. Al 9' della ripresa opportunità per il raddoppio granata con Bellanova ma la difesa salentina che si salva. Poco dopo grande intervento di Vojvoda che in scivolata da ultimo uomo ferma Almqvist, lanciato a rete da Krstovic. Nel finale il Lecce attacca e il Toro si difende, e porta a casa i tre punti.