Serie A, Sassuolo-Cagliari 0-2, Udinese-Empoli 1-1, Monza-Frosinone 0-1, Inter-Lazio 1-1, Roma-Genoa 1-0

Il Sassuolo saluta la Serie A, retrocede in Serie B insieme alla Salernitana. Ai neroverdi è stata fatale l'ennesima sconfitta, battuti in casa 2-0 dal Cagliari di Ranieri, che invece festeggià così la salvezza. Le reti di Prati e di Lapadula su rigore, entrambe nella ripresa, e poi la vittoria del Frosinone non lasciano più speranze agli emiliani. Frosinone che vince sul campo del Monza, 1-0 con un gol di Cheddira dopo soli 9 minuti che manda i ciociari a +2 sulla terzultima, l'Empoli. Empoli che pareggia 1-1 sul campo dell'Udinese : toscani in vantaggio su calcio di rigore al 90' con Niang, poi raggiunti a tempo ampiamente scaduto da un altro rigore, messo a segno da Samardzic. In attesa del posticipo Salernitana-Verona, sono quattro quindi le squadre ancora in lotta per non retrocedere: Verona, Empoli, Udinese e Frosinone. Se gli scaligeri dovessero vincere all'Arechi sarebbero aritmeticamente salvi e le contendenti rimarrebbero solo tre ma, in ogni caso, si deciderà tutto all'ultima giornata. Non è da escludere l'ipotesi di uno spareggio: il regolamento lo prevede in caso di arrivo a pari punti al 18° posto di due o più squadre. Se fossero tre, a giocarsi la salvezza in uno scontro su 180' sarebbero le due messe peggio nella classifica avulsa. A San Siro l'Inter pareggia 1-1 con la Lazio. I biancocelesti passani al 32' con una conclusione dal limite dell'area di Kamada. Nella ripresa un palo nega a Lautaro Martinez la rete. Il pareggio dell'Inter arriva con un colpo di testa di Dumfries all'88', ed al fischio finale parte la festa per la conquista del ventesimo scudetto, con la consegna del trofeo di Campioni d'Italia al centro del campo. In serata la Roma vince in casa 1-0 contro il Genoa con un gol nella ripresa di Lukaku, gran colpo di testa del belga, che saluta così i propri tifosi all'Olimpico visto che a fine stagione scadrà il prestito dal Chlesea. Giallorossi che allungano così sulla Lazio confermando il sesto posto in classifica.