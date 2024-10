Serie A, Udinese-Lecce 1-0, Atalanta-Genoa 5-1, Inter-Torino 3-2

UDINESE - LECCE 1-0





L'Udinese di misura batte il Lecce grazie alle magia di Zemura su punizione e si porta al secondo posto in classifica. Gara divertente e vivace nei primi 45 minuti, con entrambe le squadre all'attacco che si sbilanciano per creare pericoli da una parte e dll'altra. Partono forte i Bianconeri che hanno subito una grande occasione con Kabasele che da due passi, defilato sulla sinistra, tenta la botta colpendo in pieno il portiere Falcone, poi ci prova ancora Lucca senza trovare il goal. Il Lecce non si fa attendere e prova l'incursione con Dorgu che però non riesce a impensierire Okoye. Nel secondo tempo, invece, la gara non nregala grandi emozioni, fino al 75' minuto, quando viene fischiato un calcio di punzione dal limite per l'Udinese. Sul punto di battuta si presenta Zemura che lascia partire una pennellata con il mancino e realizza l'1 a 0 che regala la vittoria ai Bianconeri.





ATALANTA-GENOA 5-1

L'Atalanta a Bergamo travolge 5 a 1 il Genoa, grazie soprattutto all'ex di giornata Mateo Retegui autore di una tripletta. Fin da subito i bergamaschi hanno dominato sul campo ed è stato proprio l'attaccante italiano a sbloccare il match al 24esimo: Lookman mette il pallone rasoterra in area di rigore, Retegui anticipa Vazquez e spedisce il pallone in rete. Il secondo tempo inizia esattamente come il primo, con l'Atalanta che attacca, dopo 5 minuti Ederson lascia partire un destro da fuori area, Gollini respinge ma non può nulla sul tap-in vincente di Retegui che firma la doppietta e raddoppia per la Dea. Al 60esimo arriva il 3 a 0 grazie ad un gran tiro di Ederson sotto la traversa mentre il 4 a 0 è ancora una volta di Retegui, questa volta su calcio di rigore. Si aggiunge alla festa atalantina anche De Roon che segna con un gran tiro al volo da fuori area all'80esimo. Ekhator firma il gol della bandiera per il Genoa sul finale.





INTER-TORINO 3-2

Partono meglio gli ospiti, che al 14' con Ricci vanno vicini al vantaggio: tiro dal limite teso che Sommer devia in angolo. Al 20' l'episodio che cambia il match: Maripan entra a gamba tesa su Thuram. L'arbitro Marciano estrae il giallo m viene richiamato al Var, e dopo la visione delle immagini cambia la sua decisione ed estrae il rosso. Torino in 10. L'Inter ne aprofitta subito, alza il ritmo, e trova il vantaggio al al 25'. Dimarco crossa al centro dell' area dove Thuram svetta e di testa sigla l'1-0. Il raddoppio arriva al 35', con un'azione speculare. Acerbi crossa in area e Thuram, ancora una volta, batte di testa Milinkovic Savic per il 2-0. Sembra chiusa, ma il Torino accorcia immediatamente. Lancio in profondità di Gineitis per Zapata che batte Sommer. Al 36' è 2-1. L'Inter continua ad attaccare e Dimarco ha la grande opportunità per il 3-1 al 41', entra in area e calcia rasoterra al centro ma Vanja Milinkovic-Savic respinge senza troppi problemi. Ad inizio ripresa continua a spingere l'Inter, che al 59' trova il 3-1, ancora con Thuram: cross di Bastoni dalla sinistra per Lautaro che calcia a botta sicura, Milinkovic Savic respinge, ma la palla finisce sui piedi di Thuram che da due passi insacca. All'83' si fa male Zapata. Il capitano del Torino è stato costretto a lasciare il campo in barella. All'84' fallo di Cahlanoghlu su Masina, rigore per il Torino. Dal dischetto va Vlasic che insacca la rete del 3-2. Al 94' clamorosa occasione per Taremi, che da due passi si fa ribattere da Milinkovic un tiro a botta sicura.