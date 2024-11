Serie A, Venezia-Parma 2-1, Cagliari-Milan 3-3, Juventus-Torino 2-0

Venezia-Parma 2-1

Prima vittoria esterna del Parma, seconda in campionato dopo quella ottenuta in casa con il Milan. Al primo affondo il Venezia passa in vantaggio: al 5' discesa sulla destra di Oristanio che mette al centro per l'accorrente Nicolussi Caviglia che stoppa di petto e, di sinistro, trova l'angolino basso. Al 17’ il Parma trova il pareggio: Valeri dal limite calcia un rasoterra che sorprende Stankovic. Nella ripresa i ritmi si abbassano. Un sinistro di Cancellieri dal limite termina alto, poi Chiffi annulla un gol irregolare di Pohjanpalo e poco dopo l'ora di gioco arriva l'episodio che decide la gara. Cancellieri salva il Parma su una conclusione a botta sicura di Zamponi e sulla ripartenza il Parma segna con il nuovo entrato Bonny, che al 68’ respinge in rete una respinta di Stankovic su un sinistro di Man. Nel finale i neroverdi provano infatti a riacciuffare la gara, ma Suzuki è attento e il risultato non cambia più.





CAGLIARI-MILAN 3-3

Finisce in pareggio alla Unipol Domus di Cagliari, un match in cui è successo veramente di tutto. Andiamo con ordine: il Cagliari la sblocca subito, dopo un solo minuto di gioco sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla finisce sul secondo palo, tutto solo Zortea controlla e fulmina con il destro Maignan. Al 15esimo arriva la reazione del Milan, Reijnders con un cucchiaio splendido pesca in area Leao che vede Sherri fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto morbido. Al 40esimo il Milan ribalta tutto grazie ad un altro splendido assist, questa volta di Fofana che passa il pallone a Leao il quale mette a sedere il portiere e con tranquillità deposita in rete. Il Cagliari però non ci sta e ad inizio ripresa pareggia subito i conti. Al 53esimo Zappa sfrutta un incomprensione tra Fofana e Pavlovic e solo davanti al portiere non sbaglia. Poi il Milan riesce nuovamente a trovare il vantaggio al 69esimo grazie al tap-in vincente di Abraham, appena entrato al posto di Camarda, bravo l'attaccante inglese a farsi trovare ben piazzato in area dopo il tiro defilato di Pulisic. Quando sembra ormai tutto finito, il Cagliari riesce ancora una volta a salvare il risultato ad un solo minuto dal 90esimo: Gabriele Zappa raggiunge un cross preciso in area di Tommaso Augello e con grande precisione colpisce il pallone al volo infilandolo sotto la traversa. Il Milan prova ad attaccare nel recupero ma il risultato non cambia, finisce 3 a 3.





Juventus-Torino 2-0

La Juventus vince il derby con un gol per tempo, agguanta momentaneamente l'Inter al secondo posto in classifica, mentre per i granta è sempre più crisi, alla sesta sconfitta nelle ultime sette partite. La Juventus passa in vantaggio alla prima occasione, al 18’: Cambiaso calcia dalla distanza, Milinkovic-Savic respinge ma la palla finisce sui piedi di Weah che deve solo spingerla in rete. Al 24' Vlahovic calcia dal limite ma il portiere dei granata blocca. Alla mezz'ora prova a reagire il Toro, che si procura un calcio piazzato dalla trequarti, la conclusione di Vlasic è respinta dalla barriera. Al 34' combinazione Cambiaso-Koopmeiners: conclusione da dentro l'area dell'olandese, a botta quasi sicura, viene deviata da Masina in corner. Al 10' della ripresa prima occasione per il Torino con Linetty, il suo destro però trova la respinta di Kalulu. 27' annullato il gol del 2-0 a Weah per un tocco con il braccio nel controllo da parte dello statunitense, che aveva poi saltato Coco e battuto Milinkovic-Savic. Al 39' arriva il raddoppio della Juventus: cross di Conceicao sul secondo palo per l'inserimento di Yildiz, che di testa in tuffo batte Milinkovic-Savic per il definitivo 2-0.