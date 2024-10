Serie A, vincono Inter e Atalanta, il Venezia rimonta l'Udinese. Juventus fermata in casa dal Parma

VENEZIA-UDINESE 3-2

Una sfida scoppiettante con tanti gol e caratterizzata da una rimonta incredibile del Venezia. L'Udinese infatti domina l'inizio del primo tempo e si porta in vantaggio di due gol. Un'autentica perla scagliata appena fuori area da Sandi Lovric sblocca il match al 19esimo minuto, palla colpita con forza e spedita in rete all'angolino basso di destra. Iker Bravo dopo solo 6 minuti, aggancia un ottimo passaggio, supera i difensori e calcia in rete sulla sinistra dalla media distanza portando i bianconeri sul 2 a 0. Il Venezia non ci sta e reagisce al termine del primo tempo. Joel Pohjanpalo con freddezza glaciale calcia un rigore imparabile all'angolino basso di sinistra, accorciando le distanze al 41esimo. Ad inizio ripresa l'Udinese rimane in 10 per un fallo da ultimo uomo di Isaak Toure, un episodio che ovviamente condizionerà il resto della gara. Il Venezia attacca e pareggia i conti al 56esimo con Nicolussi Caviglia che trova la rete con una punizione splendida. La missione rimonta è compiuta all'86esimo, ancora una volta nel segno di capitan Pohjanpalo, di nuovo su calcio di rigore.





EMPOLI-INTER 0-3

L'Inter non sbaglia ad Empoli e si riporta a -4 dal Napoli capolista. La squadra di Inzaghi domina ma soffre un po' in attacco nel primo tempo non riuscendo a trovare grandi spazi per bucare la difesa. Al 21esimo annullato un gol a Darmian per fallo di mano ad inizio azione, poi al 31esimo l'Empoli resta in 10 per un brutto fallo di Goglichidze. Primi 45 che comunque terminano senza reti. Dopo 5 minuti dall'inizio del secondo tempo però, Davide Frattesi sblocca la partita: il centrocampista controlla l'ottimo passaggio rasoterra di Matteo Darmian, calcia bene e il pallone si insacca all'incrocio di sinistra. Il raddoppio dell'Inter arriva al 67esimo, sempre con Davide Frattesi grazie ad un tiro preciso all'angolino basso di sinistra. Non poteva mancare alla festa il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, il quale ha finalizzato una splendida azione con una gran rasoiata all'angolino basso.





JUVENTUS-PARMA 2-2

Secondo pareggio consecutivo per i bianconeri, ora il Napoli capolista è lontano 7 punti. Parte subito forte il Parma e al quarto minuti passa subito in vantaggio con Del Prato che piomba sul pallone in area e con una grande incornata buca le mani di Di Gregorio e fa 1 a 0. La Juve però reagisce, attacca sugli esterni e proprio Weah crossa meravigliosamente in area, Weston McKennie arriva sulla palla e all'altezza del dischetto colpisce di testa segnando il gol del pareggio. Passano però 7 minuti e il Parma trova di nuovo la via della rete: Man sfrutta un'uscita sbagliata di Di Gregorio, poi serve Sohm all'interno dell'area e con il destro sul primo palo batte il portiere della Juventus. Nel secondo tempo la Juve pareggia subito con Weah grazie ad un inserimento perfetto in area su cross di Conceicao ma non basta, il parma si chiude in difesa e in contropiede va vicinissimo al gol del 3 a 2.





ATALANTA-MONZA 2-0

Non è stata una bellissima partita quella tra Atalanta e Monza ma i padroni di casa sono comunque riusciti a vincerla grazie alle intuizioni di Gasperini. Poche emozioni nel primo tempo, l'Atalanta cambia passo solo con l'ingresso in campo di Samardzic, Zappacosta, Cuadrado e Zaniolo dalla panchina nelle ripresa. Proprio Samardzic porta in vantaggio la Dea al 70esimo, il serbo raccoglie in area un preciso passaggio di Mateo Retegui e batte il portiere con un tiro all'angolino basso di sinistra. Davide Zappacosta raddoppia a 2 minuti dalla fine con una grande giocata: si libera al limite dell'area e tenta il tiro giro che si infila preciso all'angolo destro dopo aver baciato il palo. Atalanta che scavalca la Juve e vola al terzo posto in classifica.