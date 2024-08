Si continua a combattere in Ucraina, gli USA al fianco di Kiev mentre Mosca schiuma rabbia

E si torna a guardare con preoccupazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia : i bombardamenti dell’esercito di Mosca hanno nuovamente danneggiato la linea esterna che fornisce energia, si rischia dunque un black out . L’assenza totale di energia sarebbe particolarmente grave perchè provocherebbe il blocco delle pompe di raffreddamento dei reattori, indispensabili per evitare pericoli.

RABBIA RUSSA

Mosca schiuma rabbia: l’ambasciatore russo a Washington ha affermato che Putin si vendicherà per la controffensiva ucraina: “Il presidente ha preso una decisione, tutti i responsabili per l’invasione ucraina nel Kursk saranno severamente puniti”. Con la durezza di sempre e i soliti toni di fuoco, il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Medvedev ha detto che “l’Ucraina sarà distrutta come Sodoma e Gomorra e i demoni cadranno inevitabilmente. E la punizione non arriverà in un futuro lontano, dopo il passaggio all'altro mondo. Al contrario, la punizione sarà terrena, crudele, dolorosa e si compirà presto... E la vera Chiesa ortodossa nelle ex terre ucraine risplenderà nella sua antica grandezza”.