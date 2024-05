Si intensifica l’offensiva russa in Ucraina, evacuazioni a Kharkiv

Si intensifica l’offensiva russa in Ucraina. Migliaia di persone sono state evacuate dalle zone di confine della regione di Kharkiv nel nord-est del Paese, ha fatto sapere il governatore Oleg Synegubov, dopo che la Russia ha rivendicato la conquista di altri quattro villaggi: Gatische, Krasnoye, Morokhovets e Oleinkovo. "Unità del Gruppo Nord delle forze russe sono avanzate in profondità nelle difese nemiche", è quanto si legge nel bollettino diffuso dal ministero degli Esteri di Mosca. Gravi perdite per gli ucraini. Secondo la Difesa russa nei combattimenti delle ultime 24 ore su tutta la linea del fronte le forze della Federazione hanno eliminato 1.500 soldati di Kiev, di cui un centinaio solo nella regione di Kharkiv. Il comandante delle forze ucraine Alexander Syrsky ha assicurato che l'esercito sta reagendo ammettendo, comunque, che la situazione lungo il confine si è aggravata. "Questa settimana la situazione nella regione di Kharkiv è peggiorata in modo significativo. I combattimenti sono in corso. Le forze di difesa stanno facendo di tutto per mantenere le linee e le posizioni difensive e infliggere la sconfitta al nemico", si legge in un mesaggio pubblicato nelle scorse ore da Sirky. Ammissioni anche da parte del governatore di Kharkiv. "Il nemico continua i suoi sforzi per avanzare in profondità nella regione di Kharkiv. La nostra 'zona grigia' è davvero aumentata, è aumentato il numero degli insediamenti nei territori in cui si svolgono operazioni di combattimento attivo", ha affermato ha affermato Oleg Synegubov. Intanto, si segnala un attacco in territorio russo che ha causato alcune vittime a Belgorod. "Il brutale attacco terroristico di oggi da parte di Kiev contro i quartieri pacifici di Belgorod, che ha causato decine di morti, è stato effettuato con l'uso di armi fornite dai Paesi della Nato", ha denunciato la missione della Russia presso l'Osce.





Tajani parla della situazione in Ucraina, non drammatizziamo



"Non sottovaluterei ma non drammatizzerei la situazione, bisogna seguire con la massima attenzione le mosse di Mosca, non ci sono pericoli di attacchi alla Nato, lo escludo, né ci sono intenzioni da parte dell'Italia, e devo dire dell'Ue e della Nato di mandare truppe a combattere in Ucraina, non se ne è mai parlato in una riunione Ue o della Nato e l'Italia non invierà neanche un soldato a combattere in Ucraina". Sono queste le dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Esteri Antonio Tajani su Rai 3 nel programma In Mezz'ora.