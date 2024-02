Sinner prosegue la striscia vincente, ottavi a Rotterdam, batte 6-3 6-3 Van de Zandschulp. Prossimo avversario Monfils

Determinato, subito in partita e in gran forma. Jannik Sinner torna in campo a Rotterdam due settimane dopo il successo agli Australian Open, batte Botic Van de Zandschulp e vola agli ottavi del torneo olandese. Il campione azzurro infila così la sua undicesima vittoria consecutiva. Contro il numero 4 mondiale poco può l'olandese, n.66 Atp: in poco meno di un'ora e mezza di partita deve arrendersi all'altoatesino con un perentorio 6-3 6-3. Sinner aveva già battuto il 28enne di Wageningen nell'unico precedente, proprio all'esordio della sua avventura vincente a Melbourne. Il campione di Sesto Pusteria è il favorito dei bookmaker per la vittoria finale del torneo olandese, un Atp 500 con un montepremi di oltre due milioni di euro.

IL MATCH

E dalle finali di Coppa Davis a Malaga, infatti, che l'italiano non perde un incontro. L'esito di quello di oggi non è mai stato in discussione: Van de Zandschulp era consapevole di non potersi concedere errori con l'italiano. Ed invece ha servito male e concesso a Sinner di usare il diritto in profondità. L'azzurro, invece, ha servito al meglio non concedendo alcuno spazio all'avversario. Domani sera Sinner troverà al secondo turno il veterano francese Gael Monfils, n.70 del ranking, che è entrato in tabellone grazie ad una wild card. Il 37enne di Parigi è un beniamino locale in quanto può vantare due successi del torneo di Rotterdam: nel 2019 ha battuto in finale lo svizzxero Wawrinka e nel 2020 il canadese Auger-Aliassime. Nel 2016, invece, ha perso in finale contro lo slovacco Klizan. In ogni caso il transalpino ha dimostrato di giocare molto bene sulla superficie veloce dei campi olandesi. Nei confronti diretti tra i due, Jannik è in vantaggio per 4-1 ed ha vinto tutti gli ultimi tre: il più recente successo risale ai quarti al torneo Toronto, lo scorso agosto, quando poi l'azzurro avrebbe conquistato il suo primo trofeo da "1000" che ha dato il via al suo exploit.