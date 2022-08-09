Sono in arrivo le lacrime di San Lorenzo ma con Luna piena lo spettacolo sarà limitato. Il picco tra l’11 e il 13 agosto

Manca veramente poco al classico appuntamento con le stelle cadenti di San Lorenzo, le meteore Perseidi, il cui picco quest’anno è previsto tra l'11 e il 13 agosto. Quest’anno lo spettacolo sarà limitato a causa della Luna piena. Gli esperti consigliano comunque di aspettare la parte finale della notte per poterle osservare meglio.





Le Perseidi

La maggior parte le conosce come le Lacrime di San Lorenzo, ma la pioggia di meteore delle Perseidi è un fenomeno dovuto ai grani di polvere lasciate dalla cometa Swift-Tuttle che bruciano nell'impatto con l'atmosfera terrestre producendo spettacolari scie di luce nel cielo. Questo fenomeno nella leggenda è collegato al martirio di San Lorenzo, arso su una graticola e la cui ricorrenza cade proprio nei giorni in cui sono facilmente visibili queste “stelle cadenti” che devono il loro nome dalla regione di cielo dalla quale sembrano apparentemente avere origine.





Uno spettacolo che dura qualche giorno

Non è uno spettacolo di una sola notte, ma la pioggia di stelle cadenti dura diversi giorni e il picco quest'anno sarà concentrato tra l'11 e 13 agosto durante i quali sarà possibile vedere teoricamente fino a 100 meteore l'ora, in condizioni di massima oscurità e ottima visibilità. “Dopo un 2021 a dir poco memorabile, per il 2022 le condizioni osservative delle Perseidi saranno decisamente meno favorevoli”, ha commentato Gianluca Masi, Responsabile scientifico del Virtual Telescope. “La Luna, infatti, sarà piena all'alba del 12 agosto, proprio in corrispondenza del massimo, dunque guastando la festa”.





Come aggirare l’ostacolo

A causa della rotazione terrestre ci troviamo sulla parte del pianeta che sta avanzando lunga l'orbita proprio in direzione delle polveri cometarie: “dunque e' come se si vedesse dal parabrezza, anzichè dal lunotto posteriore del nostro pianeta. Questa condizione, unitamente al tramonto della Luna, garantisce perciò dei buoni risultati”, ha detto Masi, secondo il quale per aggirare l’ostacolo occorre attendere il tramonto della Luna, nelle ultime ore della notte.



