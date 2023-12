Sorteggi Champions League, Inter-Atletico Madrid, Napoli-Barcellona, Lazio-Bayern Monaco

Dall'urna di Nyon sono state sorteggiate le avversarie delle tre italiane qualificate agli ottavi di finale di Champions League, tutte come seconde. L'Inter se la vedrà con gli spagnoli dell'Atletico Madrid, il Napoli con il Barcellona, mentre la Lazio con i tedeschi del Bayern Monaco. Avversarie difficili, ma, almeno sulla carta, non impossibili. L'Atletico Madrid, avversaria dell'Inter, ha ottenuto il primo posto nel girone ed il secondo miglior attacco del torneo, con la coppia Morata-Griezman in perfetta sintonia. L'andata a Milano, il 20 Febbraio. I campioni d'Italia del Napoli affronteranno il Barcellona, che non entusiasma come una volta ma è di nuovo agli ottavi e pronta a sorprendere, con Robert Lewandovski che resta la grande certezza, nonostante il misero bottino personale nei gironi, con un solo gol. Andata a Napoli il 21 Febbraio. L'avversario più ostico è forse quello della Lazio, il Bayern Monaco: cinque vittorie e un pareggio in Champions, girone dominato. Tuchel deve inseguire in Bundesliga, dove comanda il Bayer Leverkusen, ma in Europa sembra avere la marcia giusta. Andata a Roma il 14 Febbraio. Gli altri ottavi di finale saranno Psg-Real Sociedad, Manchester City-Copenaghen, Real Madrid-Lipsia, Psv Eindhoven-Borussia Dortmund e Porto-Arsenal. Per quanto riguarda invece l'Europa League, la Roma ha pescato gli olandesi del Feyenoord, mentre il Milan i francesi del Rennes. La Fiorentina invece scoprirà i propri avversari per gli ottavi di Conference League il 23 Febbraio, avendo vinto il girone.