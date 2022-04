Mondiali Qatar2022, sorteggiati gli 8 gironi da 4 squadre. Qatar-Ecuador la prima partita

Oggi, al Doha Exhibition and Convention Center si sono sorteggiati gli 8 gironi da 4 squadre per la prima fase del Mondiale 2022. Si partirà ufficialmente il 21 novembre con Qatar-Ecuador che sarà la gara inaugurale. Le squadre sono state divise sulla base del ranking Fifa, tranne ovviamente il Qatar che in qualità di paese ospitante è automaticamente inserito in prima fascia. Sarà subito Spagna-Germania, big match del girone E.

I gironi completi del Mondiale in Qatar

Gruppo A

Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Gruppo B

Inghilterra, Iran, Stati Uniti, vincente Scozia/Ucraina-Galles

Gruppo C

Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Gruppo D

Francia, vincente Australia/Emirati Arabi-Perù, Danimarca, Tunisia

Gruppo E

Spagna, vincente Costa Rica-Nuova Zelanda, Germania, Giappone

Gruppo F

Belgio, Canada, Marocco, Croazia

Gruppo G

Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H

Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud





Nessuna speranza di ripescaggio per l'Italia

Le voci su una possibile esclusione dell'Iran dal Mondiale in Qatar avevano parzialmente riacceso la speranza degli italiani per un clamoroso ripescaggio. Un sogno a cui in pochi hanno realmente creduto. Come ha infatti assicurato nelle scorse ore Evelina Christillin , membro europeo della Fifa, l'Italia non ha alcuna possibilità di essere ripescata: “Abbiamo avuto il consiglio della Fifa e abbiamo fatto il Congresso, con tutte le delegazioni collegate compresa quella iraniana — ha detto la 66enne dirigente italiana —, non si è parlato di una loro esclusione dal Mondiale. Non si è fatto nessun riferimento a quanto avvenuto in Iran e, comunque, se pure fossero stati esclusi al loro posto sarebbe entrata una squadra asiatica. Togliamoci dalla mente che l'Italia possa andare al Mondiale. Impossibile che la nostra Nazionale venga ripescata, è solo un wishful thinking". Il presidente della Fifa Gianni Infantino nei giorni scorsi ha espresso la sua vicinanza al popolo italiano, esternando la sua tristezza per la mancata qualificazione: “Mi viene proprio da piangere, per tutti gli italiani è triste, è il secondo Mondiale di fila al quale non partecipano gli azzurri — ha sottolineato ai microfoni di RaiSport —. E se si qualificano al prossimo Mondiale saranno 12 anni di assenza”.