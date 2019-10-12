Sparatoria a New York, almeno 4 morti e diversi feriti

L'allerta, nel quartiere di Brooklyn è scattata intorno alle 7 del mattino

Le circostanze di quanto avvenuto sono ancora poco chiare. un portavoce della Polizia di New York ha spiegato che gli agenti sono intervenuti dopo un allarme per colpi d'arma da fuoco arrivato prima delle 7 del mattino e hanno trovato i corpi senza vita di quattro uomini e tre feriti. Si tratterebbe di una donna e due uomini. La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Brooklyn fuori da un locale pubblico nell’area di Crown Hieghts. La polizia sta indagando su quanto successo ed ha fermato due persone che in sarebbero sotto interrogatorio.

