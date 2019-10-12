Sparatoria a New York, almeno 4 morti e diversi feriti

Sparatoria a New York, almeno 4 morti e diversi feriti

Sparatoria a New York, almeno 4 morti e diversi feriti

Redazione Web

12 ottobre 2019, ore 14:40

L'allerta, nel quartiere di Brooklyn è scattata intorno alle 7 del mattino

Le circostanze di quanto avvenuto sono ancora poco chiare. un portavoce della Polizia di New York ha spiegato che gli agenti sono intervenuti dopo un allarme per colpi d'arma da fuoco arrivato prima delle 7 del mattino e hanno trovato i corpi senza vita di quattro uomini e tre feriti. Si tratterebbe di una donna e due uomini. La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Brooklyn fuori da un locale pubblico nell’area di Crown Hieghts. La polizia sta indagando su quanto successo ed ha fermato due persone che in sarebbero sotto interrogatorio.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

    Primi scioperi dell'anno. Trasporti a singhiozzo da oggi a domenica

  • Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

    Il Milan non va oltre l'1-1 col Genoa. Cremonese avanti, ma il Cagliari rimonta: allo Zini finisce 2-2

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience

  • Acca Larentia: indagini su aggressione ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale, Meloni chiede pacificazione

    Acca Larentia: indagini su aggressione ad alcuni militanti di Gioventù Nazionale, Meloni chiede pacificazione

  • RTL 102.5 sarà al fianco di Danilo Callegari nel percorso di preparazione alla sua prossima, straordinaria e grande avventura, “North America Extreme”, in programma dalla primavera del 2027

    RTL 102.5 sarà al fianco di Danilo Callegari nel percorso di preparazione alla sua prossima, straordinaria e grande avventura, “North America Extreme”, in programma dalla primavera del 2027

  • Serie A, Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3

    Serie A, Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3

  • A Parigi, Zelensky incassa le garanzie dei "volenterosi" e degli Stati Uniti sulla pace futura con Mosca

    A Parigi, Zelensky incassa le garanzie dei "volenterosi" e degli Stati Uniti sulla pace futura con Mosca

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “L’intervento Usa in Venezuela, vista la minaccia, è stato legittimo”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “L’intervento Usa in Venezuela, vista la minaccia, è stato legittimo”

  • Il 2026 in libreria. I libri di cui sentiremo parlare, la mappa delle uscite mese per mese

    Il 2026 in libreria. I libri di cui sentiremo parlare, la mappa delle uscite mese per mese

  • La fine di Maduro, da autista di bus a tre volte presidente

    La fine di Maduro, da autista di bus a tre volte presidente

Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

Ricevuto nel resort del presidente degli Stati Uniti, il premier israeliano ostenta amicizia con Trump ma non vuole saperne di ritirarsi completamente dalla Striscia

Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace

Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace

Attesa in Piazza San Pietro per la Benedizione “Urbi et Orbi”, alla città di Roma e al Mondo, che il Papa pronuncerà alle 12, dalla Loggia centrale della Basilica

Gi Stati Uniti a caccia del contrabbando di petrolio delle flotte ombra russe, fermate due petroliere

Gi Stati Uniti a caccia del contrabbando di petrolio delle flotte ombra russe, fermate due petroliere

La petroliera Marinera abbordata dalla marina degli Stati Uniti nel mare del Nord, un' altra nave fermata nel mar dei Caraibi, per Mosca è un' azione illegale