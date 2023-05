Sparatoria in Texas, nove i morti in un centro commerciale, tra cui forse anche bambini

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Nove persone sono state uccise, compreso il killer, e sette sono rimaste ferite durante una sparatoria in un centro commerciale alla periferia di Dallas, in Texas. Si teme che, tra le vittime, ci siano dei bambini. L'assassino, un uomo con abbigliamento militare, come riporta l'agenzia Ansa, è stato colpito a morte da un agente di polizia. L'ennesima strage della follia, negli Stati Uniti, è iniziato alle 15.30 americane di ieri, durante quello che sembrava solo un pomeriggio di shopping all'Allen Premium Outlets, uno dei principali grandi magazzini dello Stato.





In pochi minuti l'incubo

Migliaia di persone si aggiravano tra gli oltre cento negozi del centro commerciale. Famiglie, coppie, gruppi di amici, ignari dell'incubo che avrebbero vissuto di lì a pochi minuti. Testimoni hanno raccontato di aver sentito all'improvviso un forte rumore di spari, tra i 14 e i 60 colpi, e poi è scoppiato il caos. L'intervento tempestivo della polizia ha permesso di evitare un bilancio ancora più grave . Le forze dell'ordine hanno dichiarato che il killer, che indossava "abbigliamento militare", è stato ucciso da un agente intervenuto sul posto. Ignoto al momento il motivo della strage. Un testimone ha raccontato che "l'aggressore indossava un giubbotto e sembrava avesse ricevuto un addestramento. Sapeva quello stava facendo".





Un video shock sulla sparatoria