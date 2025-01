Spazio, il razzo New Glenn di Jeff Bezos raggiunge l’orbita al primo tentativo

Nell’ultimo periodo, il binomio “ricchi imprenditori-corsa allo spazio” sta assumendo sempre maggiore rilevanza. Nel nostro Paese l’ipotesi di affidare alla fitta rete di satelliti SpaceX di Elon Musk alcune comunicazioni governative ha riportato in auge il tema, facendoci prendere coscienza della potenza del sistema creato dal tycoon. Il patron di X, però, non è il solo che si è attivato in questi anni per mettere le mani sull’orbita terrestre. Se a lui va il primato, altri paperoni del pianeta si stanno attrezzando, soprattutto sul fronte del turismo spaziale e del lancio di razzi utili per trasportare carichi commerciali. E a fare un gigantesco passo in avanti, proprio oggi, è stato Jeff Bezos, proprietario di Amazon, dell’azienda Blue Origin e terzo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio di 236 miliardi di dollari.





L’operazione

Questa mattina si è svolto il primo test in volo del razzo New Glenn, realizzato dalla Blue Origin. Un lancio fondamentale per ottenere la certificazione da parte della First National Security Space Launch e avere ufficialmente il via libera per future missioni commerciali. L’operazione era prevista per le 7:00 italiane, ma il tutto è avvenuto con oltre un’ora di ritardo: per ben due volte, infatti, il fatidico conto alla rovescia è stato inaspettatamente interrotto. Teatro di questa sperimentazione, la celeberrima Space Force Station di Cape Canaveral, che ha ospitato il razzo progettato dall’azienda di Bezos: uno shuttle alto 98 metri e con un diametro di sette.