Spazio, individuato il buco nero più grande di sempre: inghiotte una Terra al secondo

Se all’ultimo pranzo di Natale avete pensato che nulla potesse essere più vorace di vostro cugino, in grado di arrivare incolume al termine della battaglia culinaria senza batter ciglio nemmeno di fronte alla tanto vituperata insalata russa, state per ricredervi. Arriva dall’Australia, infatti, un’incredibile scoperta che riguarda il mondo dello Spazio: un gruppo di scienziati è riuscito a individuare un buco nero di dimensioni mai osservate prima, in grado di inghiottire masse a una velocità mai studiata prima.





Il buco nero più vorace mai visto

A stupire gli scienziati del gruppo guidato dall’Università Nazionale Australiana (che hanno condotto la ricerca nell’ambito dell’indagine SkyMapper), è in primis la massa di questo gigantesco buco nero: circa 3 miliardi di volte più grande rispetto a quella del nostro Sole e 500 volte quella del buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, Sagittarius A*. Il “problema” dei buchi neri tuttavia è che, rispetto ad altri corpi celesti come stelle e pianeti, tende ad aumentare le proprie dimensioni; questo in particolare, nonostante sia già gigantesco, non accenna a fermarsi. Il fenomeno osservato continua a divorare tutto ciò che lo circonda classificandosi come il più vorace mai rilevato: ogni secondo inghiotte una massa equivalente a quella della Terra!

La scoperta, nonostante sia corredata da evidenze molto chiare, è ancora in fase di revisione da parte della comunità scientifica, per questo è stata pubblicata sulla piattaforma online arXiv.