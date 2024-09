Spunta l'ipotesi del dolo dietro il rogo nel negozio cinese a Milano: i titolari sarebbero stati minacciati

''Una tragedia. Stiamo lavorando senza escludere nulla''. Lo ha detto il procuratore di Milano Marcello Viola, impegnato sul luogo dell'incendio divampato ieri sera in un emporio cinese di via Ermenegildo Cantoni, a Milano, in cui sono morti tre giovani per asfissia. ''I vigili del fuoco stanno ultimando i rilievi, i carabinieri hanno fatto una parte. Adesso li completeremo. È troppo presto per fare ipotesi certe sulle cause dell'incendio'', ha detto Viola, ribadendo che ''non escludiamo l'origine dolosa, ma è troppo presto'' per confermarla.

Le vittime senza via di scampo

Il grande emporio di articoli cinesi, in cui sono rimasti intrappolati i tre giovani di 17, 18 e 34 anni, ha un unico ingresso pedonale e carraio sulla facciata del magazzino, quella che guarda sulla strada. Le vittime, quindi, in assenza di un'uscita di sicurezza nel retro, non avrebbero avuto scampo. Sopra, al primo piano, c'è una zona uffici collegata con una scala che è stata distrutta dalle fiamme. Probabilmente - questa la prima ipotesi delle squadre intervenute nella notte, i tre giovani hanno avuto l'unica via di fuga lato strada impedita dal fuoco. I corpi sono stati trovati in punti diversi, tutti al piano terra.