Stalking e minacce a Manuel Bortuzzo, l'ex Lulù Selassiè a processo Photo Credit: agenziafotogramma.it

I due avevano avuto un flirt all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, poi la rottura

La Procura di Roma ha chiesto il processo per Lucrezia Hailé Selassiè, sedicente principessa etiope, accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico. Per mesi lo avrebbe perseguitato arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei ("Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo"). La vicenda è raccontata oggi dal quotidiano Il Messaggero. Il flirt al Grande Fratello Vip Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo si erano conosciuti nell'edizione 2021-2022 del Grande Fratello vip. All'interno della Casa più spiata d'Italia i due avevano iniziato una relazione, che però si era conclusa quando il reality era terminato. Una volta tornati nella realtà quotidiani, la donna non avrebbe accettato la conclusione del flirt e avrebbe iniziato a vessare Bortuzzo con comportamenti sempre più aggressivi, arrivando anche a minacciarlo. A quel punto il nuotatore ha deciso di denunciarla e prima della scorsa estate la 26enne è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Il processo inizierà il 13 marzo 2025 Nel frattempo la procura ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato: Salassiè ha optato per il rito abbreviato. Il processo per stalking, aggravato dal fatto che i due erano stati legati da una relazione affettiva e dalle condizioni fisiche di Bortuzzo, vittima nel 2019 di una sparatoria che gli ha leso il midollo e inibito l'uso degli arti inferiori stravolgendo la sua carriera di sportivo, comincerà il 13 marzo 2025. Nel capo di imputazione i pm di piazzale Clodio scrivono che la ragazza ha procurato al suo ex "uno stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione". Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, ad aprile scorso la ragazza aveva seguito Bortuzzo in Portogallo, dove lui si era recato in occasione dei mondiali paralimpici. Sotto la porta della stanza di hotel di lui un messaggio: "Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera, floor 10, numero stanza 1023. Ti amo! I love you so much! La tua Lulù". Ma poi - si legge sul quotidiano romano - "si presentava nella camera di Bortuzzo, che non aveva dato seguito all'invito, e lo aggrediva, colpendolo con due schiaffi in viso"

Argomenti

Lucrezia Hailé Selassiè Manuel Bortuzzo

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti