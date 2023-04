Starship, esplode a pochi minuti dal decollo il razzo di Elon Musk

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Il 18 aprile era previsto il lancio della navicella spaziale Starship, nuovo modello ideato dalla SpaceX, società di Elon Musk. Il decollo però era stato annullato per un problema tecnico ad una valvola di pressurizzazione e posticipato alla giornata di oggi. Il test prevedeva il lancio di un razzo privo di equipaggio, ai fini di testarne l’affidabilità. Starship è riuscita a decollare da Boca Chica, la base della SpaceX in Texas, ma, a pochi minuti, dal lancio è esplosa. Subito dopo il decollo, la navicella ha iniziato a ruotare in maniera disordinata, per via della mancata separazione dal primo stadio del lanciatore che la rendeva instabile e per motivi di sicurezza è stata presa la decisione di distruggerla.





La soddisfazione del team di SpaceX

Nonostante l’imprevisto, si è trattato del primo test completo della combinazione della navicella spaziale di Elon Musk con il lanciatore Super Heavy, che hanno creato il più grande razzo mai costruito. Starship ha superato a pieni voti la fase di lancio e decollo, nella quale è riuscita a partire senza distruggere la piattaforma utilizzando 33 motori diversi. Il problema si è verificato nel momento di separazione dei diversi stadi della navicella, dove il razzo si è rovesciato e ha iniziato a girare su sé stesso. In quel momento è stato tentato “uno smontaggio rapido non programmato”, che non è andato a buon fine e si è proceduto con la distruzione della navicella. C’è comunque grande soddisfazione tra i membri dell’equipaggio per essere riusciti a far decollare il razzo e farlo staccare dalla piattaforma.