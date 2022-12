Stati Uniti, almeno sessanta morti per la tempesta artica. "Una guerra contro la Natura"

“La bufera del secolo”. Così è stata definita la tempesta artica che dalla Vigilia di Natale si è abbattuta sugli Stati Uniti. Secondo l’ultimo aggiornamento di Nbc news i morti sarebbero almeno sessanta, metà dei quali sono nello stato di New York. Impressionanti le immagini che arrivano dall'altra parte dell'Oceano, con un'ondata di gelo epocale che ha messo in difficoltà molti cittadini, che si ritrovano anche senza elettricità. "Il mio cuore è con chi ha perso dei cari in questo weekend di festività, Jill ed io preghiamo per voi", ha scritto in un tweet il Presidente Joe Biden.

EMERGENZA A BUFFALO

La zona più colpita è quella di Buffalo. Diciotto le vittime nella cittadina, sommersa da più di un metro di neve e dove sono previste altre precipitazioni nel giro delle prossime ore.ha dichiarato la governatrice di New York Kathy Hochul, la cui città natale è proprio Buffalo e che ha definito quella di questi giorni. Temperature da record che attraversano tutti gli Stati Uniti, dai Grandi Laghi al confine con il Canada, alla frontiera tra Texas e Messico, dove il maltempo rende ancora più drammatica la condizione dei migliaia di migranti in cerca di rifugio.