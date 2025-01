Stati Uniti, Donad Trump vuole "salvare" TikTok, il piano del presidente eletto dopo lo stop della piattaforma

TIKTOK - USA, LA BATTAGLIA CONTINUA

Donald Trump scende in campo per salvare TikTok negli Stati Uniti. L'applicazione, utilizzata da 170 milioni di utenti americani, è stata bloccata oggi in conformità con una legge entrata in vigore. Sullo schermo degli utenti compare ora un messaggio: "TikTok non è disponibile al momento. Una legge negli Stati Uniti ha imposto il bando dell'app. Stiamo lavorando con il Presidente Trump per trovare una soluzione che ne permetta il ritorno". Contestualmente, l'app è stata rimossa dagli store digitali di Apple e Google.





IL PIANO DI TRUMP

Trump, attraverso un post sul suo social Truth, ha dichiarato che domani, in occasione del suo insediamento ufficiale alla Casa Bianca, emetterà un ordine esecutivo per posticipare il divieto. L’obiettivo è guadagnare 90 giorni di tempo per negoziare un accordo che tuteli la sicurezza nazionale senza rinunciare alla popolare piattaforma. "Vorrei che gli Stati Uniti possedessero il 50% della divisione americana di TikTok", ha scritto Trump, sottolineando l’importanza di mantenere il controllo sui dati degli utenti americani.