Stop nei trasporti pubblici e anche nelle scuole, ma senza troppi intoppi: ecco servito il primo sciopero del 2025

Oggi sarà complicato soprattutto per chi si muove o arriva a Milano, Venezia o Pisa in aereo: le astensioni riguardano i lavoratori dei sindacati di base che operano negli scali milanesi di Linate e Malpensa, della Flai Ts a Venezia e della Filcams Cgil a Pisa . Incroceranno le braccia anche i lavoratori di Sea e della società Airport Handling, che operano negli scali di Milano e Venezia.

Nel primo sciopero dell'anno, si parte morbidi: sono contenuti i disagi nel trasporto pubblico locale. A Roma dove lo stop era previsto dalle 8.30 alle 12.30, risultano regolarmente in funzione le linee metro e sono previsti disservizi sulle linee di superficie. A Milano una situazione simile, con le linee della metropolitana regolarmente in funzione. A Napoli lo stop di quattro ore è previsto dalle 19.32. Trasporti regolari anche a Bologna. A indire la protesta è la sigla Confail-Fasa per protestare contro il rinnovo del contratto collettivo nazionale sottoscritto poco prima di Natale

Situazione nelle stazioni

Qualche disagio in più potrebbe viverlo chi prende oggi un treno. Non sciopera Trenitalia, ma i lavoratori Rfi si fermeranno fino alle 20.59 di oggi. Saranno assicurati, però, i "servizi minimi di trasporto". "I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato - ricorda Trenitalia - arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale".

Protesta anche nella scuola

Si unisce alla protesta dei trasporti anche quella di tutto il personale docente, educativo e Ata, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, proclamato dal Csle (Confederazione sindacale lavoratori europei). Qualche lezione potrebbe saltare