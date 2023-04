Strage della strada a Bitonto, morti quattro ragazzi in un frontale, e ci sono anche due feriti in gravi condizioni

LA GUERRA INVISIBILE SULLE STRADE

E’ l’ennesima strage della strada. Gli incidenti stanno diventando una vera emergenza nazionale, è come se l’Italia stesse combattendo ( e perdendo) una guerra invisibile. E anche stavolta siamo di fronte a vittime giovanissime. Ci sono quattro ragazzi morti nell’ultimo scontro avvenuto in Puglia, avevano tra i 16 e i 24 anni. E ci sono anche altri due giovani feriti, ora ricoverati in gravi condizioni. Le vittime sono: Tommaso Ricci di 23 anni, Alessandro Viesti di 24, Floriana Fallacara di 20 e Lucrezia Natale di 16 anni, tutti di Bitonto. I feriti sono una ragazza di 19 anni e il suo fidanzato di qualche anno più grande di lei, ricoverato nel Policlinico di Bari. La 19enne si trova invece nell'ospedale Di Venere di Bari: è stata sottoposta a intervento chirurgico nella notte per le fratture riportate alla gamba e al braccio destro ed è ora nel reparto di rianimazione.





UNO SCONTRO FRONTALE MOLTO VIOLENTO

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.15: è stato uno scontro frontale sulla strada provinciale 231, nel tratto tra Modugno e Bitonto, non lontano da Bari. Le vittime viaggiavano a bordo di una Opel Corsa che si è scontrata frontalmente con una Renault Scenic. Dopo lo scontro, che sembra essere stato violento, l’auto è finita fuori dalla carreggiata. Oltre alle ambulanze e ai carabinieri, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere contorte. La dinamica non è ancora del tutto chiara, è in corso una indagine della Polizia Stradale.





QUATTRO FAMIGLIE DISTRUTTE

Ci sono quattro famiglie straziate dal dolore, e altre due in profonda apprensione davanti a un ospedale, in attesa di notizie. Particolarmente toccante la frase scritta sui social dal fratello della sedicenne morta nello scontro: “Mi mancherai profondamente sorella mia, ti porto nel profondo del mio cuore. Non c'è morte, c'è cambiamento. Il giorno in cui sei nata sono diventato fratello. Il giorno della tua morte sei diventata il mio angelo custode. Una sorella ti completa la vita, non importa dove sia”