Studenti nomadi, 3000 km da Orvieto a Trieste fino a maggio 2025: ecco il progetto sperimentale

Partecipano giovani da tutta Italia, in ogni tappa una lezione, 8 mila euro la retta

Oltre tremila chilometri da percorrere, per due terzi a piedi, da Orvieto fino a Palermo, per poi risalire a Trieste, in 240 giorni all’incirca. È il succo del progetto sperimentale Strade Maestre, promosso dalla cooperativa sociale Cammina-Menti, in collaborazione con Aigae e Cai, che si propone di dare forma a un’idea di scuola nuova. Come racconta oggi il quotidiano La Repubblica in edicola, ad essere coinvolti sono studentesse e studenti di quarta e quinta superiore di tutta Italia, in gran parte da indirizzi diversi. Partiranno il 16 settembre da Orvieto, arriveranno il 29 maggio a Trieste. Nel mezzo Civitavecchia, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Bari, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Venezia. Le prime tappe saranno brevi (meno di 10 km), poi il cammino sarà più impegnativo fisicamente. La retta richiesta agli studenti, per coprire le spese, è di 8 mila euro. L'obiettivo è far comprendere che anche la fatica, la scoperta e l’impegno possono diventare insegnanti d’eccezione. Il progetto sperimentale Dunque, niente libri nello zaino come per i percorsi scolastici tradizionali, ma spazio a vestiti comodi, attrezzatura da trekking e ad un tablet per consultare il materiale didattico. Le lezioni saranno personalizzate, in base ai programmi dei singoli istituti a cui appartengono gli studenti che hanno aderito allo stimolante progetto. Il cammino stesso suggerirà i temi da trattare: "Ad Agrigento parleremo di Pirandello, a Sutri dell’Orlando Furioso. Anche se l’iter risponde più a esigenze logistiche che didattiche, prima tra tutte quella di trascorrere i mesi invernali al Sud", precisa Marco Saverio Loperfido, documentarista con una specializzazione in pedagogia, tra gli ideatori dell'iniziativa. Sarà A giugno, a esperimento concluso, gli studenti dovranno svolgere una prova di idoneità per essere reinseriti nei rispettivi percorsi scolastici.

