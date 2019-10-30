Subsonica, il 22 novembre esce la riedizione di Microchip Emozionale con 14 ospiti

Redazione Web

30 ottobre 2019, ore 18:00 , agg. alle 18:12

Si intitola "Microchip Temporale" e sarà pubblicato in occasione dei vent'anni dello storico album, tra gli artisti ospiti Elisa, Achille Lauro, Cosmo e Gemitaiz

A vent'anni dalla pubblicazione di "Microchip Emozionale", il 22 novembre uscirà la riedizione dello storico disco dei Subsonica, stavolta col nome di "Microchip Temporale", realizzato in collaborazione con 14 artisti della scena attuale italiana. Il nuovo lavoro, rielaborato interamente dal gruppo e dagli ospiti, è un regalo per chi ha conosciuto, vissuto e amato “Microchip Emozionale”, un album che ha accorciato le distanze tra la musica indipendente italiana e le produzioni internazionali, integrando elettronica, rock, dance, testi e melodia in una sintesi unica. Torna anche la ragazza giapponese con la pistola, la stessa Midori Tateno, in copertina 20 anni dopo a segnare il legame tra passato e presente. “Microchip Temporale” è anticipato dal brano “Aurora Sogna”, nella nuova versione realizzata con Coma Cose insieme ai Mamakass, disponibile a partire da venerdì.

Ecco la tracklist dell'album:
1. Buncia 2019
2. Sonde - Willie Peyote
3. Colpo di pistola - Nitro   
4. Aurora sogna - Coma_Cose & Mamakass
5. Lasciati - Elisa
6. Tutti i miei sbagli - Motta   
7. Liberi tutti - Lo Stato Sociale
8. Strade - Coez 
9. Disco labirinto - Cosmo
10. Il mio DJ - Achille Lauro
11. Il cielo su Torino - Ensi
12. Albe meccaniche - Fast Animals and Slow Kids
13. Depre - M¥ss Keta 
14. Perfezione - Gemitaiz


