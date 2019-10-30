Subsonica, il 22 novembre esce la riedizione di Microchip Emozionale con 14 ospiti

A vent'anni dalla pubblicazione di "Microchip Emozionale", il 22 novembre uscirà la riedizione dello storico disco dei Subsonica, stavolta col nome di "Microchip Temporale", realizzato in collaborazione con 14 artisti della scena attuale italiana. Il nuovo lavoro, rielaborato interamente dal gruppo e dagli ospiti, è un regalo per chi ha conosciuto, vissuto e amato “Microchip Emozionale”, un album che ha accorciato le distanze tra la musica indipendente italiana e le produzioni internazionali, integrando elettronica, rock, dance, testi e melodia in una sintesi unica. Torna anche la ragazza giapponese con la pistola, la stessa Midori Tateno, in copertina 20 anni dopo a segnare il legame tra passato e presente. “Microchip Temporale” è anticipato dal brano “Aurora Sogna”, nella nuova versione realizzata con Coma Cose insieme ai Mamakass, disponibile a partire da venerdì.