Supercoppa Europea, vince il Real Madrid ma l'Atalanta esce a testa alta

IL TALENTO SUPERIORE DEL REAL

Alla fine tutto è andato secondo pronostico: a vincere la Supercoppa Europea – per la sesta volta- è stato il Real Madrid. Ma l’Atalanta è uscita a testa alta. Per un’ora se l’è giocata alla pari contro campioni titolatissimi. La Dea ha anche avuto un paio di occasioni interessanti, una clamorosa: a inizio ripresa, sullo 0-0, c’è voluta una parata miracolosa di Courtois per respingere un colpo di testa di Pasalic. Ed è questo il grande rammarico dei tifosi bergamaschi, che si chiedono come sarebbe andata se quella palla fosse finita in rete. Di lì a poco il Real si è portato in vantaggio e ha preso possesso della partita.

ATALANTA A TESTA ALTA

Il gol dell’1-0 lo ha segnato Valverde al quattordicesimo della ripresa: tocco facile facile dal cuore dell’area piccola, dopo azione incontenibile e assist al bacio di Vinicius. A quel punto l’Atalanta ha vacillato e la squadra di Ancelotti ha cercato di approfittarne: Musso per tre volte in cinque minuti ha negato il raddoppio ai Blancos. Poi però il 2-0 è arrivato al ventitreesimo minuto del secondo tempo: all’azione hanno partecipato tutti i big dell’attacco Real, da Rodrygo a Vinicius, poi Bellingham per Mbappè che con un tiro sotto la traversa ha bagnato il suo esordio con la nuova maglia. Nel finale i bergamaschi hanno generosamente provato a tornare in partita, senza riuscirsi; e hanno avuto il merito di non sciogliersi e limitare il passivo. E alla fine sono usciti a testa alta.