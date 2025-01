Supercoppa, il Milan batte in rimonta una Juventus distratta, 2-1 per i rossoneri, parte bene Sergio Conceicao Photo Credit: agenziafotogramma.it

LO SCATTO DI SERGIO CONCEICAO

Parte bene l'avventura di Sergio Conceicao al Milan. Subito una vittoria, in rimonta, contro una avversaria storica come la Juventus. Il tecnico portoghese, febbricitante a bordo campo, ha comunque potuto esultare. La prestazione non è stata memorabile, ma ci si aggrappa all'inversione di tendenza e al cuore del gruppo. Altra brusca frenata per il progetto di Thiago Motta. I bianconeri erano in vantaggio e potevano controllare meglio, ma si sono distratti e sono stati puniti. Farà discutere la sostituzione di Vlahovic.

PRIMO TEMPO BIANCONERO

Il destino sa fare scherzi: Yildiz era previsto in panchina, un problema di Francisco Conceicao durante il riscaldamento lo ha proiettato in campo a pochi minuti dal fischio d'inizio. Ed è stato proprio il giovane turco a sbloccare la gara al ventesimo minuto: grande azione di Mbangula, palla in profondità per Yildiz, tiro potente sotto la traversa e Juventus in vantaggio; nell'azione preso d'infilata Theo Hernandez, forse Fonseca non aveva tutti i torti. Per tutto il primo tempo (giocato su ritmi bassi) nessuna reazione del Milan, solo al quarantaquattresimo tiro sul fondo di Fofana. Più pericolosa - appena prima dell'intervallo- un'altra conclusione di Yildiz, disinnescata da Maignan.

RISCOSSA ROSSONERA

Nei primi due minuti della ripresa il Milan sopravvive a due occasioni importanti della Juventus: un diagonale rasoterra di Yildiz finisce fuori di pochissimo, un tocco da centro area di Vlahovic non inquadra la porta. Due episodi, in realtà piuttosto fortuiti, rimettono in carreggiata i rossoneri: prima Locatelli provoca ingenuamente un rigore, trasformato da Pulisic con una conclusione potente e centrale; poi c'è un clamoroso autogol di Gatti su un cross di Musah, con la traiettoria che sorprende Di Gregorio fuori dai pali. I bianconeri cercano di riportarsi in avanti, ma lo fanno con confusione e senza centravanti. Così in finale contro l'Inter ci va il Milan: lunedì a Riad sarà derby.