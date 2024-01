Supercoppa Italiana, Inter-Lazio 3-0

L'Inter è in finale di Supercoppa Italiana. La squadra di Inzaghi strapazza la Lazio 3-0, domninando il match in lungo ed in largo e non lasciando ai ragazzi di Sarri nessuna occasione, con i biancocelesti che chiudono il match senza neanche un tiro in porta. Inter in vantaggio al 17', dopo aver sfiorato la rete già tre volte nei primi minuti: Cross di Bastoni da sinistra, Dimarco col tacco sul primo palo la aggiusta e Thuram irrompe sul secondo palo e sblocca la partita. Al 33' Lautaro riceve sulla trequarti, avanza e scarica in porta da fuori. Provedel para in due tempi, prima con una deviazione e poi allontanando in angolo prima del tap-in di Thuram. Al 37' cross di Dimarco da sinistra a scavalcare tutta la difesa laziale, verso il secondo palo dove c'è Barella che al volo colpisce la traversa. Al 42' ancora un cross da sinistra, stavolta di Bastoni, sul palo opposto arriva puntuale Darmian che, da ottima posizione, conclude alto. Ad inizio secondo tempo l'Inter raddoppia. Lautaro va giù in area, dopo un pestone di Pedro ed è rigore: dal dischetto Calhanoglu incrocia col destro ed è 2-0. Al 7' l'Inter colpisce un'altra traversa con una girata potente di Lautaro. Alla mezz'ora dentro Arnautovic e Sanchez per Lautaro e Thuram, ed al 42' i nerazzurri calano il tris con Frattesi che conclude in rete un contropiede di Mkhitaryan. Al 44' gol annullato a Immobile che prima di tirare in porta tocca il pallone con la mano. Inter troppo forte per questa Lazio e lunedì si giocheràà il trofeo contro il Napoli.