Superdog Show a Roma: sfilata di cani di razza

Un appuntamento nel fine settimana per tutti gli amanti dei cani.

Un appuntamento nel fine settimana per tutti gli amanti dei cani. Apre i battenti sabato e domenica alla Nuova Fiera di Roma (orario 11.00-18.30) il SuperDog Show, la mostra canina internazionale con circa 3.000 cani in gara per 300 razze. Dei circa 3.000 cani provenienti da tutto il mondo, c'è un bassotto, ad esempio, che verrà addirittura dalla Colombia e un chihuahua proveniente dalla Finlandia.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti