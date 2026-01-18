Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo della donna sepolto vicino all'azienda del marito

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo della donna sepolto vicino all'azienda del marito

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo della donna sepolto vicino all'azienda del marito Photo Credit: ANSA/MASSIMO BARSOUM

Maria Paola Raiola

18 gennaio 2026, ore 18:07

Ad Anguillara Sabazia, il cadavere ritrovato nel terreno della ditta di smaltimento rifiuti di Claudio Carlomagno è di Federica, scomparsa l'otto gennaio. Il marito è indagato per omicidio volontario

Non ci sono dubbi: il corpo senza vita sepolto nel terreno nei pressi dell'azienda di famiglia di Claudio Carlomagno appartiene a Federica Torzullo, la 41 enne di cui si sono perse le tracce l'8 gennaio. E' stato riconosciuto dagli indumenti e sulla base di alcuni oggetti che aveva addosso.

 Lunghe operazioni di estrazioni del corpo

Dopo ore per estrarlo dal terreno, il cadavere è stato poi portato all'istituto di medicina legale di Roma, per dare il via alle procedure per il riconoscimento formale. Sulla scomparsa di Federica Torzullo i pm di Civitavecchia hanno aperto nei giorni scorsi un fascicolo per omicidio delegando le indagini ai carabinieri. Ieri la stessa procura, guidata da Alberto Liguori, con una nota, aveva reso noto che gli accertamenti disposti avevano portato a una "copiosa repertazione di tracce ematiche" e che i primi elementi raccolti, ''per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo", Claudio Carlomagno. Le indagini dei carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia, coadiuvati da Ris di Roma hanno consentito infatti di rilevare "tracce ematiche dappertutto, all'interno dell'abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro; all'interno della sua auto; all'interno di una cava; e sul mezzo meccanico presente nell'azienda familiare" in uso all'uomo. Questa mattina la svolta con il ritrovamento del corpo di una donna nella ditta dell'uomo.

Il legale di Claudio Carlomagno

''So che era sua intenzione recarsi autonomamente in caserma, ma fondamentalmente è stato arrestato prima. Non c'è dubbio che lui comunque sia stato arrestato a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine. Immagino che sarà tradotto in carcere in serata''. Sono le parole dell'avvocato Andrea Miroli, legale di Claudio Carlomagno. Al momento, il marito di Federica Torzullo è ''certamente privo della libertà personale. Non so dire in virtù di quale provvedimento, per il semplice motivo che ancora non ne sono a conoscenza'', ha spiegato ancora il legale. 

Raccolti diversi elementi di presunta colpevolezza

Una telecamera  immortala Federica entrare in casa  e non uscire più dalle 19.30 dell'8 gennaio. Mentre, la sera prima della scomparsa della donna, Claudio Carlomagno avrebbe avvisato la domestica di non venire l’indomani. La coppia si stava separando e Federica sarebbe andata a vivere insieme al figlio di dieci in un’abitazione vicino ai suoi genitori.

