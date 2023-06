Taekwondo, tutto pronto per il Grand Prix di Roma. Radio Zeta è Radio partner

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Roma si prepara ad accogliere il meglio del Taekwondo mondiale, questo week end a partire da venerdì nello stadio Nicola Pietrangeli, al Foro Italico per il Grand Prix di Roma, a caccia dei punti decisivi per la qualificazione ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024. Stella della nazionale azzurra Simone Alessio, fresco campione del mondo a Baku nella categoria -80 kg. Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana, nel corso della presentazione oggi in Campidoglio ha definito il torneo un evento unico al mondo. Radio Zeta è Radio partner di questa grande festa dello sport.

SIMONE ALESSIO, GIA’ SENTO GRIDARE IL MIO NOME DAL PUBBLICO

La passione per questo sport lo porta in giro per il mondo, dove si misura con gli avversari e conquista l’oro, come è accaduto a Baku, solo cinque giorni fa. Simone Alessio guarda al Grand Prix di Roma e alla gara in casa che promette di regalare fortissime emozioni. “A questa gara io mi presento da Campione del mondo, la carica sarà tantissima e mi aspetto un tifo entusiasmante” dice la stella azzurra. “Già sento risuonare il mio nome nello Stadio Pietrangeli, questo mi carica e mi aiuta a raggiungere la gara molto meglio di quanto potessi prepararla dopo un campionato del mondo. Le pressioni sono a zero, perché ormai il punteggio del ranking è così ampio che per la qualifica olimpica siamo a un passo quindi andrò a godermi l’atmosfera e sarà fantastico”.

MARISTELLA SMERIGLIA, EMOZIONE INDESCRIVIBILE

Tra le donne le speranze sono riposte su Maristella Smeriglia che lo scorso anno conquistò una storica medaglia di bronzo. Anche con lei, oggi alla presentazione del Gran Prix in Campidoglio, abbiamo parlato del calore del pubblico del Foro Italico. “Un’emozione indescrivibile. Avere tutta la gente che fa il tifo per te… noi probabilmente non ci siamo abituati, e sentire un palazzetto intero che urla il tuo nome non ci capita tutti i giorni” spiega Maristella ai microfoni di RTL 102.5 e quando le auguriamo, anche quest’anno, di tornare sul podio lei conclude sorridendo “Speriamo anche un po' più in alto”.