Tamponamento tra un Frecciarossa e un Regionale a Faenza (Ra), 17 feriti lievi

Un tamponamento avvenuto a bassa velocità ha portato a una collisione fra due treni che stavano andando nella stessa direzione. Si tratta di un Frecciarossa e un Regionale. L'urto ha provocato tantissima paura, ma solamente diciassette feriti lievi che hanno riportato delle contusioni. Lo scontro è avvenuto attorno alle 20.20 nella zona di Faenza, in provincia di Ravenna.





Le cause

Le cause e la dinamica esatta dell'incidente ferroviario che ha portato alla chiusura della tratta tra Castel bolognese e Rimini sono in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia e dei Vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti con squadre da Ravenna e da Forlì. Tra le ipotesi c'è quella delle comunicazioni: il treno che seguiva ha urtato quello che precedeva. Sarà l'indagine a chiarire esattamente le cause di questo incidente che ha coinvolto un Frecciarossa e un Regionale che procedevano lentamente, viste anche le conseguenze per personale e passeggeri. Le persone che sono state medicate sono infatti 17, ma nessuno di loro, a quanto si apprende, avrebbe riportato traumi o ferite serie.





Chiusa la linea Bologna-Rimini

L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione ferroviaria. Il traffico è stato sospeso tra Forlì e Ravenna. prima che torni alla normalità serviranno diverse ore. Alle 22.15 di domenica 12 dicembre, sono almeno quattro i treni Freccia rossa e Intercity a lunga percorrenza, fermi nelle stazioni di Forlì, Cesena, Rimini, in attesa di poter ripartire.