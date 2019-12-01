Tante le sardine in piazza, a Firenze 40.000, a Napoli 10.000

Redazione Web

01 dicembre 2019, ore 00:46 , agg. alle 02:09

Imponente la manifestazione di Firenze, ma anche in tante altre città piazze piene

Il Sabato delle sardine è stato un successo. A Firenze 40.000, a Napoli oltre 10.000 A Napoli la folla ha cantato Bella Ciao e Napul'e' di Pino Daniele, citando poi Eduardo e la sua pernacchia, amplificandola in migliaia di pernacchie in Piazza Dante. A Firenze per gli organizzatori le sardine erano in 40 mila. "Ci avete battatuto di brutto", fa chapeau Mattia Santori, uno dei quattro ideatori della prima reunion a Bologna. Centinaia di sardine anche Cosenza, e a Pesaro migliaia pure a Treviso e Ferrara. Sardine ovunque, anche all'isola d'Elba dove c’era Matteo Salvini.

