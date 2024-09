Tennis and Friends, cala il sipario sulla 14esima edizione in scena a Torino

Un lungo weekend dedicato allo sport e alla prevenzione. Una formula, quella del Tennis and Friends, che è riuscita ancora una volta, nella sua quattordicesima edizione (la quarta organizzata a Torino, la prima in Piazza Castello), a coniugare divertimento e salute, mettendo a disposizione della cittadinanza l’intrattenimento fornito da vip (personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo) e la possibilità di effettuare screening completamente gratuiti. Da un lato il campo da tennis a disposizione della cittadinanza e dei vip impegnati nei match di esibizione; dall’altro più di 80 postazioni sanitarie dedicate a 35 aree specialistiche gestite da personale medico militare e medici provenienti dalle strutture di eccellenza del territorio coordinate dalla Asl Città di Torino.





Il successo dell’iniziativa

Questa edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, promossa dalla Onlus Friends For Health, si chiude con numeri che testimoniano l’efficacia della manifestazione: oltre 20.000 screening e visite gratuite e circa 40.000 presenze.

“Una volée per la salute: la prevenzione scende in campo" è il claim della manifestazione che ha anticipato di qualche giorno l’avvio ufficiale della Settimana Europea dello Sport #BeActive. Molti gli Ambassador presenti all’evento e pronti a sfidarsi per vincere i Trofei messi in palio dagli sponsor dell'evento: Vittorio Brumotti, Cristina Chiabotto, Ciro Ferrara, Jimmy Ghione, Edelfa Chiara Masciotta, Veronica Maya in veste di madrina, Claudio Marchisio, Sebastiano Somma, Leonardo Metalli, Piero Chiambretti

L'importanza della prevenzione

Dal 2011 a oggi sono stati oltre 400 mila i cittadini che, nel corso dei diversi appuntamenti, hanno preso parte al progetto, oltre 330mila le visite e gli screening effettuati, con una crescita costante della partecipazione di oltre il 20%.

“Gli screening stanno assumendo sempre più importanza - ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri fondatore di Tennis & Friends, medico specialista in medicina preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - soprattutto rispetto a patologie più gravi, come quelle oncologiche. Ma sono ancora troppo poco sfruttati gli screening gratuiti proposti dal SSN: nel 2022 il dato nazionale di adesione è di circa il 50%. Dai dati statistici si evidenzia una disparità tra regioni in merito agli accessi e alla partecipazione, specialmente al Sud. Malgrado si attui un richiamo alla popolazione ad effettuarli la risposta rimane inferiore alle aspettative, le cause possono essere varie ma la principale è l’ansia di ricevere una possibile risposta negativa”.