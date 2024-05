Tennis, buona la prima per Sinner contro Eubanks al Roland Garros

BUONA LA PRIMA JANNIK

Esordio vincente per Jannik Sinner al Roland Garros. L'altoatesino ha battuto l’americano Christopher Eubanks, numero 46 del mondo, con un netto 6-3, 6-3, 6-4. L’incontro, disputato sul prestigioso campo intitolato a Suzanne Lenglen, ha visto l’azzurro tornare in grande stile dopo un periodo di pausa dovuto a un problema all’anca. Sinner non giocava da 27 giorni, avendo dovuto ritirarsi dal torneo di Madrid e rinunciare agli Internazionali d'Italia per quel problema all'anca che lo tormenta dal Masters 1000 di Montecarlo. Il giovane talento italiano ha dimostrato una solida forma fisica, evidenziando un gioco aggressivo e determinato. Nel primo set, Sinner ha ottenuto un break già al terzo game e un altro al quinto, anche se ha subito un contro-break immediato da parte di Eubanks. Tuttavia, Sinner ha chiuso il set con un ulteriore break, portando a casa il parziale per 6-3 in 39 minuti. Il secondo set ha visto un andamento simile, con Sinner che ha messo a segno un break all'inizio e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, chiudendo anche questo parziale per 6-3 in 44 minuti. Nel terzo set, l’italiano ha dovuto affrontare qualche difficoltà in più, annullando tre palle break prima di ottenere il break decisivo e vincere il set e la partita. A fine partita, Sinner ha dichiarato: “Sono contento di essere tornato in campo. Il Roland Garros è un torneo speciale per me. Cerco di costruire qualcosa giorno dopo giorno. L’anca sta bene, ma non sono al 100% della forma, stiamo cercando di recuperarla”. Inoltre, Sinner ha anche confermato la relazione con la tennista Anna Kalinskaya dopo il successo contro Eubanks. I due erano stati visti la prima volta a Torino, quando Sinner si stava curando al Jmedical, il centro della Juventus. Attualmente, il tennista azzurro ha la possibilità di diventare il numero uno al mondo, ma tutto dipende anche dalle prestazioni di Djokovic. Il serbo, infatti, ha dichiarato di avere "basse aspettative, ma grandi speranze" per il torneo, sentendo la pressione di dover difendere il suo primato mondiale. Al secondo turno, Sinner affronterà il veterano francese Richard Gasquet che ieri ha battuto Coric in set.