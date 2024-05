Tennis, inizia l'operazione Roland Garros per Jannik Sinner, l'azzurro in viaggio per Parigi

CACCIA AL PRIMO POSTO

Oggi inizia ufficialmente l'operazione Roland Garros per Jannik Sinner. L'azzurro, attualmente n°2 del ranking mondiale, partirà da Monte-Carlo per dirigersi verso Parigi, dove da domenica 26 maggio prenderà il via il secondo Slam della stagione. Sinner aveva ripreso gli allenamenti nei giorni scorsi dopo una pausa forzata a causa di un problema all'anca che lo aveva afflitto prima a Monte-Carlo e che poi lo aveva costretto al ritiro a Madrid e il forfait a Roma. Dopo essersi sottoposto a cure mediche presso il J-Medical di Torino, Sinner è tornato nel Principato di Monaco, dove ha ripreso a giocare e ad allenarsi con intensità, assistito dal suo team, in particolare da Darren Cahill. Giovedì alle 14 è previsto il sorteggio del tabellone del Roland Garros, in cui Sinner sarà la testa di serie n°2, subito dietro a Novak Djokovic. Non è previsto, però, che Sinner si alleni sui campi parigini quest'oggi. Infatti, il suo nome non compare nella lista degli allenamenti programmati dagli organizzatori, a differenza di altri giocatori come Rune, Rublev e del plurivincitore e leggenda della terra rossa di Parigi, Rafa Nadal. Negli ultimi giorni, sui social, i sostenitori di Sinner erano molto ottimisti viste le foto e i video degli allenamenti del tennista azzurro con il suo team. Jannik, quindi, torna in campo ed è pronto a insidiare Novak Djokovic per il primo posto nella classifica ATP sulla terra rossa parigina.