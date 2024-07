Tennis, Jasmine Paolini vola in finale ed entra nella storia a Wimbledon, battuta Donna Vekic in 3 set

Jasmine Paolini nella storia del tennis italiano. Dopo aver sconfitto Donna Vekic in una memorabile semifinale, l'azzurra è diventata la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon e adesso sogna il successo sull'erba inglese. La semifinale tra l'italiana e la croata è stata straordinaria, piena di emozioni e divertimento. Un match epico e, prima ancora della sua conclusione, Vekic era in lacrime, sopraffatta dall'importanza dell'occasione. Paolini ha avuto il suo primo match point sul 5-4, un secondo sul 6-5, infine ha chiuso la partita al terzo tentativo nel tie-break. Vekic, la prima croata del secolo a raggiungere una fase così avanzata a Wimbledon, era visibilmente sconvolta alla fine del match. Paolini, al contrario, era raggiante. E se è così felice per aver raggiunto la finale, chissà quale sarà la sua reazione se dovesse vincere il titolo sabato. È sorprendente pensare che, all'inizio del torneo, Paolini non era nemmeno sicura di voler giocare sull'erba. Arrivata a Londra senza vittorie precedenti a Wimbledon, nonostante le rassicurazioni del suo allenatore, era dubbiosa sulle sue possibilità di competere su questa superficie. Turno dopo turno, però, la fiducia di Paolini sull'erba è cresciuta. Dopo essere diventata la prima italiana a raggiungere le semifinali, ha continuato a vincere e ora potrebbe fare ancora di più la storia questo sabato. È stata una stagione eccezionale per Paolini, che all'inizio dell'anno non era mai andata oltre il secondo turno in nessuno dei tornei del Grande Slam. Dopo aver raggiunto il quarto turno agli Australian Open e aver disputato la sua prima finale importante al Roland-Garros, dove ha perso contro Iga Swiatek, Paolini si trova ora a giocare la sua seconda finale di un Grande Slam di fila, prima italiana a riuscirci. Inoltre, con Lorenzo Musetti che ha raggiunto le semifinali nel singolare maschile, chissà che non possa esserci una doppia vittoria italiana a Wimbledon.

LE PAROLE DI JASMINE





Al termine del match, Jamsine Paolini si è lasciata andare nella consueta intervista post partita. "È stata durissima, Vekic tirava vincenti da tutte le parti. All'inizio è stato complicato, mi sono detta di migliorare punto dopo punto", ha raccontato la tennista azzurra. "Ricorderò questo match per sempre. Non c'è posto migliore di Wimbledon, è bellissimo giocare davanti a voi. Per un tennista questo è il posto più bello dove giocare, grazie per avermi sostenuto", ha aggiunto Paolini. Infine, un pensiero per la famiglia "Per loro non è facile vivere partite così, una montagna russa dal punto di vista emotivo. Gli ultimi mesi sono stati folli per me, devo ancora rendermi conto di cosa è successo. Cerco di concentrarmi su cosa accade in campo. Da ragazzina guardavo le finali di Wimbledon, ora vivo alla giornata e mi diverto tanto. Adesso è il momento di recuperare in vista della finale di sabato".