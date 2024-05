Tennis, Internazionali BNL d'Italia i risultati del primo turno

MAIN DRAW MASCHILE

Il tennis italiano ha vissuto una giornata di gloria agli Internazionali BNL d'Italia 2024. azzurri che hanno conquistato vittorie importanti, dimostrando il loro valore sulla prestigiosa terra rossa del Foro Italico. Francesco Passaro ha aperto le danze con una vittoria epica contro Arthur Rinderknech, numero 73 del mondo, dopo una battaglia durata due giorni, terminata con un emozionante tiebreak nel terzo set e ora, al secondo turno, incontrerà l'olandese Tallon Griekspoor. Passaro ha dimostrato grande carattere e abilità nel rimontare uno svantaggio nel secondo set e nel mantenere la calma nei momenti cruciali dell'incontro. Vittoria anche per Matteo Arnaldi che ha lottato duramente per superare Harold Mayot in tre set combattuti. Nonostante un avvio incerto, il tennista italiano ha mostrato grande determinazione nel rimontare e nel chiudere l'incontro a suo favore, dimostrando la sua resilienza sul campo e proseguendo la sua avventura al Foro Italico, dove affronterà Nicolas Jarry. Conquista la sua prima vittoria nel main draw degli Internazionali BNL d'Italia Matteo Gigante nel derby contro Giulio Zeppieri che ora dovrà vedersela contro l'argentino Cerundolo. Non sbaglia neanche Stefano Napolitano che si è liberato dl lucky loser J.J. Wolf in due set. Eroico Fabio Fognini che, dopo 3 set combattuti e ad alta tensione, è riuscito a battere il tennista britannico Daniel Evans e ora, al secondo turno, affronterà lo statunitense Taylor Fritz. Vittoria anche per Luca Nardi contro il tedesco Altmaier con un doppio 6-4. Sfortunato Lorenzo Sonego che ha perso in 3 set contro Lajovic in un match durato due ore e mezza. Non solo tennis italiano. Ieri, infatti, è stata anche la giornata di Rafa Nadal che ha battuto in 3 set il belga Zizou Bergs. Un match impegnativo per il maiorchino che però supera il turno e affronterà il polacco Hukacz.